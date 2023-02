¿Cuántas aplicaciones tienes en el móvil para hacer pedidos online? Pueden ser aplicaciones para pedir comida a domicilio, para comprar ropa y otras cosas por Internet, para pedir cita médica, para pedir un transporte... Seguro que en tu smartphone tienes más de una de estas aplicaciones y seguro que la usas de forma más o menos frecuente. En 'La Noche de COPE' nos hemos hecho esta pregunta este jueves y nos preocupamos sobre el uso de los teléfonos inteligentes entre los más jóvenes.

Hay una cosa que todas ellas tienen en común y es que gracias a ellas ya no nos hace falta acudir presencialmente a muchos sitios e incluso no es necesario siquiera hablar por teléfono. Parece increíble, pero cada vez más personas, especialmente jóvenes, que confiesan sentir miedo a la hora de llamar por teléfono para hacer gestiones porque, según dicen, no son capaces de expresarse igual de bien que por medios escritos. Sobre este tema hablamos con nuestra psicóloga Macu Gortazar.

Dejar sonar el teléfono y fingir que no lo hemos oído, simular poca cobertura, son excusas utilizadas frecuentemente en los jóvenes para no contestar llamadas, ya que consideran que hacerlo puede ser una pérdida de tiempo. ¿Por qué parece que huimos de hablar con otras personas por teléfono? "Yo diría que es una mezcla entre que tenemos muchos más recursos para comunicarnos y que cuando no tenemos a alguien delante hay ciertas inseguridades que no se dan", concreta Macu Gortazar.

Las conversaciones que evitamos

"Tenemos que gestionar el factor de la incertidumbre si nos cogen el teléfono: la posibilidad de que la otra persona te responda algo que sea difícil de responder o de manejar. Esto nos asusta. Los medios digitales nos permiten tener más tiempo para elaborar una respuesta que obviamente si estamos delante de una persona", reflexiona. Macu Gortazar no cree que el miedo sea exclusivo de "los jóvenes", pero sí es cierto que es un fenómeno "generacional" ya que las personas mayores prefieren hacer gestiones "de forma presencial o por teléfono".

Las personas mayores consideran que "tardan menos tiempo acercándose a hablarlo en persona" y quizá sea "por desconocimiento" a la hora de hacer gestiones online. Pero el hecho de hablar por teléfono tiene muchos beneficios. "Trabajamos mucho el lenguaje. Obviamente, cuando escribimos tenemos mucho más tiempo para elaborar lo que quiero decir, puedo borrar y volver a escribir. Pero si hablamos, estamos entrenando nuestro cerebro a tener un poco más a mano palabras o frases que son diferentes a cómo lo hacemos de forma escrita", explica la psicóloga de 'La Noche de COPE'.

Hay una tendencia con respecto a las conversaciones telefónicas que evitamos. "Son todas aquellas que tienen un componente emocional", explica Macu Gortazar. "Cuando tienes que decirle algo a otra persona, algo que no le va a gustar o las conversaciones en las que tenemos que discutir, no es que prefiramos tenerlas por WhatsApp, pero sí que es cierto que podemos pensar o decir las cosas de otra manera", señala. Además, también apunta que "todo lo que tiene que ver con gestos de afecto" también se evita: "Es mucho más complicado decir a alguien que le quieres en persona o por teléfono".

"Vamos a establecer relaciones más frías", explica Macu Gortazar sobre las consecuencias de tener solo conversaciones digitales. Muchos de los problemas que tienen las parejas más jóvenes tienen que ver "con la expectativa que uno se hace de la persona que tiene delante" y, con este tipo de relaciones, "no es que vayamos a mentir, pero hay más opciones de que el otro vea aquello que yo quiero que vea". "Acumulamos cierta ansiedad cada vez que tenemos que sentarnos a hablar con alguien o a llamar por teléfono", asegura.