El miedo al rechazo y el rasgo contrafóbico: así es como algunas personas enmascaran aquello que temen

El rechazo es algo a lo que los seres humanos, en general, tenemos mucho miedo y la razón es simple, pero compleja, necesitamos del amor de los demás para definirnos. Desde pequeños la gente de nuestro alrededor nos pone miles de etiquetas, guapos, listos, responsables, buenos, impacientes, trastos, inquietos... Y eso es lo que finalmente nos define cuando somos adultos. Pensamos que si somos o dejamos de ser de una forma determinada, los demás nos rechazarán o dejarán de querernos.

Carmen es una niña de 13 años que ha pedido a los Reyes varios regalos, pero lo más importante que ha pedido es que Cristina, una de sus compañeras de clase, deje de reírse de ella por cómo escribe y como habla. Es tímida, alegre y cariñosa. Cuando su mamá le pregunta por qué le pide a los Reyes este regalo, ella dice que ha intentado de todo para que su amiga Cristina la acepte y juegue con ella.

Como está, encontramos otras historias, como la de Ana que dejó a varias amistades para que su novio la quisiera, Carlos que dejó de recoger a sus hijos en el parque para agradar a su jefe en el trabajo nuevo, o Mario, que ahorraba todo lo que ganaba dando clases particulares para ir al gimnasio para aceptar su propia imagen. Macu Cortazar Ibáñez, directora del Instituto de Terapias Psicológicas, explica en 'La Noche de COPE' por qué es intrínseco ese miedo al rechazo.

El rasgo contrafóbico

"Es algo que todos tenemos en algún punto. Quien no tiene miedo a que le rechacen laboralmente, lo tiene sentimentalmente. Y quien no, socialmente o familiarmente. Esas personas eternamente seguras de sí mismas que no les importa lo que piensen los demás, es algo muy raro. Al final, tiene mucho que ver con la identidad o lo que nosotros pensamos que valemos", explica la psicóloga de 'La Noche de COPE'.

¿Cómo construimos esa identidad? Macu explica que "eso lo vamos construyendo lo que nos va devolviendo la vida". "Si nuestra familia nos cuelga etiquetas, si somos traviesos... al final todo eso nos lo vamos creyendo. Cuando tenemos esa forma de ser, nos da mucho miedo salir de ahí. Eso nos hace queribles o no queribles. Nos da miedo que nos rechacen si en algún momento no somos tan sociables como lo éramos, por ejemplo", concreta.

Otra pregunta que nos atañe es si son de fiar esas personas que rebosan seguridad. "Siempre se ha dicho que en algún punto también son inseguras. No digo que escondan una inseguridad profunda, pero sí puede serlo en una etapa de su vida. También puede ser que se haya trabajado mucho a sí misma. Luego están las personas que tienen un rasgo contrafóbico, que son las que se comportan como lo opuesto a algo para demostrar que eso no nos da miedo. De esa forma, cuanta más seguridad mostramos, más escondemos la inseguridad", explica.

Hay diferentes formas de manifestar esa sensación: "El miedo al rechazo se puede manifestar de forma que las personas huyen de las relaciones. Otras veces encontramos gente enormemente sumisa, que hacen todo lo que le dicen para no ser rechazados. Hay otras personas que son camaleónicas, que se adaptan en diferentes escenarios para encajar siempre".

El hastío que produce esta sensación es palpable prácticamente en cualquier persona por mucho que lo oculte. "Es enormemente cansado cuando estás pensando que los demás te van a dejar de querer por ser de una manera", remarca Macu. "Al final nos vamos olvidando de nosotros mismos. Nos perdemos a nosotros mismos por querer que no nos rechacen. Perdemos nuestra identidad y los gustos, así como las emociones. Esto se puede traducir en un simple dolor de tripa, que estemos irascibles...", finaliza la psicóloga de 'La Noche de COPE'.