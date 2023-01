¿Se acabó el escribir a mano? En Finlandia abandonarán el próximo año la caligrafía enlazada tradicional

La máquina de escribir, el lápiz, los bolígrafos y el teclado. Todas ellas son herramientas para escribir que hemos estado utilizando durante años en las aulas. Algunos sistemas han evolucionado o se han perfeccionado, pero siempre han coincidido y coexistido con la escritura a mano... ¡Hasta ahora!

¿Es una habilidad en peligro de extinción?

Fíjate en lo que estrá pasando en Finlandia. A partir del curso que viene, la caligrafía tradicional quedará eliminada en los colegios fineses. Para ellos, escribir de esta forma exige mucho más tiempo y lo consideran como “un adorno innecesario”. Creen además, que es más práctico sustituir la caligrafía por la taquigrafía para aprender a manejar mejor el teclado.

En España, el 58% de la población escribe habitualmente a mano, aunque sea para hacer la lista de la compra o recordar algo en un post it. Y otro dato curioso es que tan solo el 34% de los estudiantes llevan habitualmente un bolígrafo encima, en su mochila o en sus estuches. Eso sí, si hablamos de las ventajas de la escritura tradicional, por ejemplo, Daniel Gascón, escritor y columnista -aunque también ha tenido que adaptarse a la época actual y, con ella, a las nuevas tecnologías como móviles y ordenadores-, sigue confiando en el lápiz y el papel “para cuando está bloqueado”, ya que considera que las pantallas pueden ser una distracción a la hora de redactar.

El profesor de psicología y filosofía Carlos Javier González Serrano ha catalogado la escritura como “un acto revolucionario que nos detiene”. Afirma que, en el día a día, estamos saturados de prisas y vivimos a un ritmo vertiginoso. Sin embargo, la escritura es capaz de detener esos ritmos alocados y hacernos “prestar atención a aquello que ocurre a nuestro alrededor y a lo que pasa dentro de nosotros mismos”.

Cada vez se escribe menos a mano. Puede parecer una acción sin importancia, pero escribir fortalece la memoria y la asociación de ideas, ejercita la atención y la concentración, mejora nuestro lenguaje y, en un mundo tan rápido, puede ser terapéutico y ralentizar nuestros ritmos. — Carlos Javier González Serrano (@Aspirar_al_uno) January 9, 2023

Analfabestismo Funcional

Carlos Javier González Serrano considera este término com uno de los pilares fundamentales de la noticia. Hace referencia a esos “chicos y chicas que saben leer, escribir y pensar, pero, por el contrario, no van a querer hacer ninguna de esas tres cosas porque está todo automatizado”. Nos habla además de la demora en la gratificación, que hace referencia a perder la capacidad para esperar. Es decir, cuando tenemos un deseo, este tiene que venir inmediatamente para lograr la satisfacción. Escribir, en cambio, nos ayuda a ponernos en orden y a organizar la información que recibimos.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

¿Cuál es la realidad de Finlandia?

Aida es profesora española en Finlandia y asegura que los profesores no están muy contentos y, aunque algunos son firmes defensores del nuevo sistema tecnológico, otros muchos -por no decir la inmensa mayoría- han optado por volver a los libros de texto de cara al curso que viene. Aclara que en Finlandia se vive una gran dependencia del móvil y el ordenador y eso no solo cambia su educación sino la relación con el docente y el resto de sus compañeros. Cada vez leen menos y se teme una caída en los informes Pisa.

En definitiva, unos seguirán optando por el bolígrafo y otros poco a poco irán perdiendo la escritura manual en favor de las nuevas tecnologías. Eso sí, los expertos recomiendan que, sea cual sea el método que utilices, nunca dejes de escribir.