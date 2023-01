¿Has perdido tu móvil? Así puedes localizarlo aunque esté silenciado

El móvil se ha convertido en un dispositivo imprescindible para la gran mayoría de personas. Tanto es así que llegamos a usar el móvil para pagar nuestras compras y, cuando lo perdemos, llegamos a pensar lo peor al no encontrarlo. No es algo muy agradable para nadie, y nunca queremos que nos pase. Sin embargo, el móvil es uno de los objetos que más perdemos en la actualidad, al igual que la cartera. Pero, si eres una de las personas que tienen un reloj inteligente, te será muy fácil poder recuperarlo. Pero, no todo el mundo tiene un reloj de estos, por lo que este truco para encontrar tu teléfono móvil puede ser de gran ayuda.

¿Cómo funciona?

Lo único que tenemos que hacer es tener activada cierta función dentro de los ajustes del móvil para poder localizarlo con facilidad. Esta función en concreto es la de "localizar mi dispositivo" de la categoría Google. Para activarla tenemos que ir a la configuración de nuestro móvil y buscar loa categoría de "Google". Una vez dentro seleccionamos ka opción "localizar mi dispositivo" y la activamos en caso de que no aparezca activada por defecto. Así, si perdemos el teléfono, podremos recuperarlo.

Cuando perdamos el móvil, solo tendremos que entrar al siguiente enlace (que sirve para localizar nuestro teléfono desde Google), iniciamos sesión con nuestro usuario y contraseña de Google y podremos ver la ubicación aproximada de nuestro dispositivo. Una estemos en el lugar, tendremos que seleccionar la opción de "encontrar el dispositivo", que hará que el móvil suene durante 5 minutos para encontrarlo con mayor facilidad. Y no hay que preocuparse si el móvil está en silencio, porque esta opción hará que suene igual para localizarlo.

Imposible de recuperar

Si ves que tu móvil es imposible de recuperar, también tienes la posibilidad de bloquearlo de forma remota y recuperar una parte de tus datos desde tu cuenta de Google. Una vez que hayas descargado todos los datos y documentos que te hayan sido posibles, podrás borrar los datos para que nadie pueda acceder a tu información personal, en caso de que encuentren tu teléfono.

¿Cómo recupero mis datos?

Cuando enciendas el teléfono nuevo por primera vez o después de realizar un restablecimiento de fábrica, tienes que seguir las instrucciones que aparezcan en pantalla para iniciar la configuración del móvil. En el momento en que te lo pida, tienes que iniciar sesión en tu cuenta Google y elegir desde qué teléfono antiguo quieres restaurar las aplicaciones y datos que tenías. Una vez hecho esto, selecciona restaurar todas las aplicaciones o escoger las que quieras instalar en tu nuevo dispositivo. Ya solo tienes que seguir las instrucciones en la pantalla para poder terminar de configurar el teléfono y restaurar todas las aplicaciones.