¿Cuántas veces has dicho la frase "esto es el principio de algo"? En la escena final de 'Casablanca' seguro que recuerdas a Humphrey Bogart diciendo a Claude Rains que este podría ser el "inicio de una bonita amistad". Todos recordamos, por ejemplo, el principio de 'El Quijote'. Pero yo creo que de los comienzos más bonitos e ilusionantes que existen son aquellos en los que las risas y el coqueteo pasa a convertirse en amor. Pues La La Love You ha hecho su propia declaración con 'El principio de algo'.

Yo no me imaginaba que una declaración de amor podía sonar tan enérgica, tan potente. Podríamos decir que esta canción es una "apisonadora del amor", pero es que la banda que ha compuesto este tema, es experta en eso, en transmitir energía y alegría mientras trata temas románticos y hasta tristes. Ellos son La La Love You y este viernes han pasado por 'La Noche de COPE' para presentarnos el adelanto de su nuevo disco 'Blockbuster'. David Merino y Roberto Castrillo desentrañan este nuevo tema que han creado junto a Samurai.

"Somos sus fans y creemos que hacer algo con una persona más joven que nosotros nos ayuda a tener una perspectiva diferente", concreta sobre la colaboración David. "Nosotros cantamos muchas cosas y no siempre dan resultado", explica Roberto, aunque hay que tener en cuenta, como dice David, que "sacamos 'El fin del mundo' y nos encerraron a todos". "Tenemos un superpoder y, por tanto, una responsabilidad", señalan, a la espera de saber cómo puede cambiar el mundo este 'Principio de algo'.

Un nombre singular

El grupo explicó de dónde salió el nombre del grupo: "Es una canción de los Pixies, que no son nuestra mayor referencia, pero nos gustaba el nombre de la canción. Tiene mucho que ver con este espíritu naif del grupo. En la canción dicen 'La La Love You' porque no se atreven a decir del todo I love you". Volviendo a 'El principio de algo', en el videoclip la historia transcurre en una tienda en la que hay cassettes, Cd’s, vinilos y DVD’s. Sobre este rollo más vintage, Roberto resalta que le gusta guardar recuerdos del grupo como "las primeras entradas de nuestros conciertos".

Sobre ese momento en que llega el final de una gira defendiendo un disco y toca volver a sentarse delante del papel en blanco y de la partitura vacía, "tardamos mucho en componer", confiesa Roberto. "Cuando se nos ocurre una idea, le damos 80.000 vueltas hasta que queda como nos gusta. Es un proceso continuo, no es que termine un proceso y comience otro. Es como ir al gimnasio, tienes que hacer canciones todo el tiempo", señala. David desvela que 'Blockbuster' se ha escrito "de gira".