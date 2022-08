La muestra de amor más viral de los últimos días: "Vi una tontería preciosa"

Cada día son muchas más las personas que piensan que las historias reales de amor no existen. Es por esto, que cuando estas se suceden o hacen acto de presencia, aquellos privilegiados testigos consiguen emocionarse realmente ante tal suceso. Negacionistas o no de derramar alguna lágrima de emoción, no cabe duda de que el impacto de estas escenas es tal que cuando se producen nadie se queda indiferente.

La llegada de las nuevas tecnologías ha creado una revolución en cuanto a la transmisión de esta experiencia. Lo que antes era un boca a boca, ahora consigue emocionar a miles de personas en las redes sociales. Entre todas esas historias, cabe resaltar la última de una pareja de recién casados. Con cientos de miles de me gusta en la red social de Twitter, la imagen compartida por la usuaria Judith Rico, se ha viralizado de manera inmediata tras su publicación. La escena romántica, captada a las dos de la madrugada desde el balcón de su casa, ha arrasado en redes sociales emocionando a miles de personas. El bonito momento que estaban protagonizando dos recién casados ya es tendencia dentro de esta plataforma.

“Esta madrugada vi una tontería preciosa y no pude evitar sacar esta foto. Sobre las dos de la madrugada salí al balconcito donde me alojo, vi una pareja de recién casados, iban solos, él se quitó la americana y se la puso a ella, se miraban, se abrazaban... Me encantó”, expresaba la la chica en su viral tuit en redes sociales.

Atendiendo a la fotografía en si misma, cabe resaltar que en ella se puede observar a una pareja de novios paseando por una zona del centro de la localidad de Soria. Aparentemente el chico y la chica disfrutaban bajo la luz de la luna de las últimas horas de su boda justo antes de irse a su hotel.

Cuantificando la viralización del mismo, cabe destacar que en poco días,el tuit estuvo cerca de alcanzar los 130.000 ‘Me gusta’ . Como suele suceder en este tipo de casos, muchas veces las reacciones son igual o mejores que el propio contenido. Las reacciones no se hicieron esperar en forma de comentarios y memes: “Ojalá les llegue la foto. Es preciosa y para ellos sería un recuerdo maravilloso”, “Preciosa imagen. Dice un montón de cosas”, o “Yo acabo de cumplir 20 años casada con el amor de mi vida, 2 hijos adolescentes, casi adultos y 3 perros le demuestran a mi mamá que sí íbamos a durar más del año que ella creía, me lo dijo el mismo día de mi boda, hoy ya no está, pero yo vivo al máximo mi felicidad”, son algunas de las respuestas más ingeniosas y populares añadidas.

"El outfit, motivo de conflicto"

Los más rebuscados, no pudieron frenar sus ganas de mostrar su opinión respecto a que el chico llevase chaqueta con las temperaturas que estamos viviendo en España estos días. Muchos tuiteros centraron "su ira" en la curiosa situación. Ante ello,la chica que publicó la foto decidió aclarar todas las dudas: “A los pesados de 'pero que en mi pueblo hace calor, cómo va a llevar chaqueta' esto es Soria, donde se duerme a 14 benditos grados. 19 a las 12 de la noche, ayer. También dejo las 3 fotos que saqué, las 3 casi iguales, cambia la posición del brazo del chico y ya”, agrega.

