El gesto humano que causa la aparición de enfermedades como el Covid: "Llegarán otras pandemias y más graves"

China es el centro de todas las miradas por el aumento exponencial de casos de Covid. Su situación alarma al mundo, que empieza a cerrarse ante los turistas de estos países por el miedo a que traigan un virus que ya ha causado estragos en todo el mundo desde 2020. La sombra de un posible aumento de las restricciones se ha vuelto a cernir por todo el continente europeo y Occidente.

Santiago Vega, catedrático en Sanidad Animal de la Universidad CEU Cardenal Herrera, explica que la población china "se está exponiendo por primera vez al virus". Pero no solo eso, sino que "además no ha sido inmunizada por las vacunas". Por si fuera poco, las dosis asiáticas han mostrado menor capacidad de protección que las occidentales.

Si la población carece de inmunidad, "el virus tiene una población desprotegida por la que multiplicarse", advierte Vega. Y como "las variantes aparecen como errores en la copia del virus", a más copias, más posibilidad de nuevas variantes: "El número de copias que está realizando son exponenciales, así que la posibilidad de error es estas copias es muy alta".

Vega no lo descarta a aparición de una nueva variante "fruto de estos errores de copia". Su mayor temor es que pueda llegar "a otros lugares del mundo donde la protección de los programas vacunales de otros países del mundo no nos protegieran". Y que cause tantos estragos como los que dejamos atrás estos últimos meses.

La barrera de la naturaleza

Pero algunos estudios están advirtiendo de que esto podría ir a peor con el tiempo. Y señalan una causa que ha pasado desapercibida para muchas personas. De hecho, Vega apunta que "del posible censo de virus que hay en el planeta, unos 300.000, como un 1% de ellos han dado la cara". Mientras que el resto, el 99%, no es que nazcan, sino que aún está por ser descubiertos: "Estaban confinados por la barrera de la biodiversidad, es como un dique que impide que el agua salga, lo que estaba haciendo es que estos virus salieran".

El experto explica que "la biodiversidad son todos los elementos que constituyen la naturaleza y que están marcando la separación entre los nichos donde habitan los virus y donde habitan los animales y las personas". Bosques, ríos, lagos o plantas. Y cuanto más naturaleza se destruya, más nos expondremos a ellos, según el catedrático: "Todas aquellas actuaciones de los humanos y animales que están resquebrajando la barrera de la biodiversidad están ayudando a que estos virus salga o acceder a ellos".





La primera actividad amenazadora es la deforestación. De hecho, señala Vega la tala de árboles como posible origen del coronavirus: "El virus del Covid pudo tener su origen en los murciélagos, pero no fueron los murciélagos los que salieron a buscarnos, sino que fuimos nosotros los que fuimos a invadir sus ecosistemas". También señala que comer animales silvestres es peligroso porque "son reservorios de agentes infecciosos".

Por eso, Vega alerta de que si no se pone freno a esta situación, "el número de enfermedades están aumentando y lo seguirán haciendo". De hecho, fija su preocupación más allá del coronavirus y advierte de que "llegarán otras pandemias y mucho más graves que la del Covid-19".

La solución está en el cuidado de la biodiversidad. Es lo que los expertos llamana 'One Health': "La salud del medio es básica para alcanzar la salud de personas". Si este equilibrio se desmorona, la pérdida de calidad en los ecosistemas llega a ser "la causa del 26% de los fallecimientos de personas cada año en el mundo". Esto significa que más de 12 millones de personas en el mundo mueren por culpa del aire contaminado o la falta de calidad de las aguas. Una situación que los expertos apremian a mejorar.