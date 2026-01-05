El día que la magia de Harry Potter se hizo real: "De una pensión de 325 euros y un guion que no interesaba a nadie, a un best seller "

Apenas unas horas antes de que Melchor, Gaspar y Baltasar entren en nuestras casas para dejarnos los regalos, la magia ya se palpa en el ambiente. Y no es para menos. Ya asoma la noche más mágica del año, un momento en el que la línea entre lo real y lo imaginario se difumina.

Y por eso en estas fechas, en "La Noche de Arjona", queremos conocer las vidas de magos que, con su talento y misterio, han hecho historia. Porque en una noche como esta, la magia es protagonista. El viaje hacia la magia comienza en un tren al que se sube el mago que ha conseguido lo que ningún otro en la historia del cine y la literatura : Harry Potter. Desde luego, la historia de su creación es pura magia.

HARRY POTTER, El mago EN EL QUE SÓLO ELLA CREÍA

La historia del joven mago que sobrevive al ataque de Lord Voldemort es casi tan fascinante como la de su propia creadora. Joanne Rowling, firmando como J.K. Rowling, tardó cinco años en dar forma a "Harry Potter y la piedra filosofal", el primer libro de la saga. Durante ese tiempo, la escritora británica tuvo que sobrevivir con una pensión de 325 euros al mes, recién separada y con una hija. Pasaba las mañanas escribiendo en una cafetería mientras su bebé dormía, y tuvo que transcribir el manuscrito a mano al no poder permitirse fotocopias.

Hasta doce editoriales rechazaron la historia antes de que una decidiera apostar por ella. Laia Zamarrón, directora literaria de Salamandra, la editorial que publicó la saga en España, le contaba a Adolfo Arjona cómo la entonces directora, Sirveth Krous, se enamoró del mundo mágico de Hogwarts y decidió comprar los derechos, a pesar de recibir un informe de lectura negativo. El primer libro se publicó en Reino Unido en 1997 y en España en 1998, con un lanzamiento modesto. Nadie imaginaba el fenómeno que estaba a punto de desatarse.

MILLONES DE VENTAS EN TODO EL MUNDO

El éxito no fue inmediato. "El libro 1 y 2 tuvieron unas ventas muy modestas, no saltó hasta el libro 3", explica Zamarrón. El impulso definitivo llegó con las películas. Hoy, Harry Potter es un hito en la literatura infantil y juvenil. Solo en España, ha vendido más de 10 millones de ejemplares, una cifra astronómica. La saga sigue viva con nuevas ediciones, como las de MinaLima con ingenierías de papel, y una próxima serie ilustrada por el español Xavier Bonet.

El salto al cine, en 2001, consolidó su estatus de icono global. Jerónimo José Martín, experto en cine de COPE, destaca que la saga recaudó casi 8.000 millones de dólares en todo el mundo, revitalizó el género fantástico y dio continuidad a una tradición de adaptaciones de novelas británicas que incluye desde "Alicia en el país de las maravillas" hasta "El señor de los anillos". Los escenarios de rodaje, como el viaducto de Glenfinnan en Escocia o los estudios de Londres, se han convertido en lugares de peregrinación para millones de fans.

Houdini, el padre del escapismo

Mucho antes de que Harry Potter llegara a Hogwarts, otro nombre dominaba el mundo de lo imposible: Harry Houdini. Nacido en Budapest en 1874 como Erik Weisz, es considerado por muchos el padre de la magia moderna, aunque su biógrafo, Eduardo Caamaño, matiza esta afirmación. "Yo no diría el mago más célebre, diría el escapista más célebre", le explicaba a Adolfo Arjona, señalando que Houdini se especializó en el escapismo al no lograr el éxito como un mago clásico.

Sus hazañas asombraron al mundo. Escapó de barriles llenos de agua, celdas de máxima seguridad y camisas de fuerza colgado boca abajo de una grúa en Times Square. Uno de sus trucos más famosos fue salir de una caja sellada con acero y arrojada al mar en el puerto de Nueva York. Sin embargo, no todos sus desafíos fueron sencillos. Caamaño relató el duro enfrentamiento con William Hodgson, un director de gimnasio con conocimientos de anatomía que lo encadenó de forma estratégica, llevándolo al límite de su resistencia.

La vida de Houdini estuvo llena de episodios increíbles, como la propuesta que recibió de la zarina Alejandra, esposa del último zar de Rusia, para que se convirtiera en su consejero real y curara la hemofilia de su hijo. Houdini rechazó la oferta, y Caamaño especula que, de haber aceptado, "puede que Rasputín jamás hubiese existido en la historia".

Su número más peligroso fue la celda de tortura acuática, un tanque de agua donde era sumergido boca abajo y atado de pies y manos. Aunque el truco era real y peligroso, Houdini añadía dramatismo, haciendo creer al público que estaba al borde de la asfixia para generar una tensión insoportable.

Yunke, la magia española que conquista el mundo

El legado de los grandes ilusionistas continúa vivo hoy gracias a artistas como Salvador Vicent, más conocido como Mago Yunke. Considerado el mejor mago del mundo en la actualidad, es tricampeón mundial de magia. Su nombre artístico es un homenaje a su abuelo, que era herrero en Villavieja (Castellón), donde Yunke comenzó a forjar sus primeros trucos de forma autodidacta. "Mis amigos me llaman Yunke, y quedó como mote que terminó siendo mi nombre artístico", confiesa.

Yunke nos habla del proceso creativo: "es similar al de un gran artista del Renacimiento; necesita herramientas para materializar sus ideas". Y para conseguirlo, cuenta con un taller de 900 metros cuadrados donde, junto a su equipo, diseña y construye cada ilusión. El secreto es la clave de su arte, y muy pocas personas conocen todos los detalles. Su hermana Elena y un técnico de confianza, Manu, son los guardianes de sus misterios.

Para Yunke, la honestidad con el público es fundamental. "Yo nunca voy a utilizar un compinche, porque para mí no tendría ninguna gracia", afirma con rotundidad. Defiende que la verdadera magia reside en la habilidad del artista, en el uso de técnicas psicológicas, la expresión verbal y la capacidad de comunicar y emocionar al espectador. "Lo interesante de la magia es con técnicas psicológicas, con técnicas de habilidad, con expresión verbal, que tú seas capaz de embaucar, engañar de alguna manera a esa persona para que se produzca el efecto mágico".

EL MAGO DE LA GUERRA

Más allá del espectáculo, la magia también ha jugado un papel inesperado en la historia, como demostró Jasper Maskelyne, conocido como "el mago de la guerra". Durante la Segunda Guerra Mundial, este ilusionista británico y su equipo, la "Magic Gang", utilizaron sus conocimientos para crear camuflajes a gran escala.

Su mayor logro fue ocultar el puerto de Alejandría, un enclave vital para los aliados. Construyó una réplica de cartón piedra en la cercana bahía de Mariut que los bombarderos alemanes atacaban por error, engañados por un ingenioso juego de luces. Un truco a escala masiva que, como los de Harry, Houdini y Yunke, demostró que la magia existe. Sólo tenemos que buscarla dentro de nosotros cada día. Como hacemos en esta noche de Reyes.