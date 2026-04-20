El asedio, la violenta estrategia que define la guerra desde la antigüedad hasta hoy

Frente a la imagen de la batalla campal, resuelta en horas, el asedio se erige como la verdadera constante en la historia de la guerra. No es un choque fugaz, sino una violencia lenta, un pulso de agotamiento. El experto Guillermo Díaz lo define como "una pelea por una puerta cerrada". El objetivo no es romper al enemigo en un instante, sino "agotarlo, cortar el agua, la comida, los refuerzos, el correo y la esperanza".

El rey de la guerra medieval

Durante la Edad Media, el asedio fue la forma de guerra por excelencia. El poder no residía en fronteras lineales, sino que "se concentraba en los castillos", fortalezas casi inexpugnables que dominaban el territorio. La conquista avanzaba castillo a castillo, convirtiendo el asedio en la principal acción estratégica para controlar las difusas fronteras, como las de la Reconquista en el siglo XI.

Asedio

A diferencia del asedio, la batalla campal era un evento "muy arriesgado" y excepcional. En una sola tarde, "un rey o un señor feudal podía perder buena parte de su nobleza", su prestigio e incluso la vida. Por ello, mientras las batallas generaban cantares de gesta, "no hay ninguna poesía ni ningún cantar a un asedio, porque era horroroso".

La vida (y la muerte) bajo el cerco

La vida cotidiana de los asediados comenzaba con una "falsa normalidad" que se degradaba con el paso de los días. El aislamiento era total, cortando no solo los suministros, sino también las noticias y la esperanza. La moral se convertía en un factor crucial mientras se imponía el racionamiento de grano y agua, y "los pozos importan más que cualquier hombre".

Pronto, el peor enemigo emergía: la suciedad y, con ella, las epidemias. "En una ciudad cercada se acumula gente, basura, excrementos, heridos, animales y miedo, y eso trae la enfermedad", explica Díaz. La disentería, el tifus o la peste se convertían en los protagonistas, hasta el punto de que se usaba la guerra bacteriológica primitiva, lanzando cadáveres con catapultas para provocar infecciones.

Nadie lo pasaba bien en un asedio"

Para el ejército sitiador, la situación tampoco era un "camping agradable". Expuestos al barro, el frío y las enfermedades en campamentos improvisados, sus días transcurrían entre guardias, trabajos de zapadores y disputas de los mandos. Como resume el experto, "nadie lo pasaba bien en un asedio".

Existían reglas no escritas: "si una plaza se rendía a tiempo, podía negociar condiciones". Sin embargo, la resistencia hasta el final implicaba saqueos, incendios y asesinatos masivos, un mensaje disuasorio para futuras conquistas. Una táctica de guerra psicológica era la empleada por El Cid en Valencia, donde llegó a tirar pan dentro de la ciudad para minar la moral de los defensores.

Asedios que marcaron la historia

La historia está marcada por asedios icónicos. Numancia (siglo II a.C.) es el símbolo de la "resistencia hasta el límite" frente a Roma. El general Escipión Emiliano industrializó el cerco con 10 kilómetros de fortificaciones para doblegar a la ciudad celtíbera, que prefirió el colapso y el suicidio a la rendición.

Numancia

En Alesia (52 a.C.), Julio César ejecutó una genialidad táctica. Para someter al líder galo Vercingetórix, construyó dos líneas de murallas concéntricas: una para encerrar a los galos y otra para protegerse de un ejército de refuerzo exterior. Tras vencer a los refuerzos, la ciudad sitiada, sin esperanza, cayó.

La caída de las murallas de Constantinopla cambia el mundo para siempre"

La caída de Constantinopla en 1453 es un punto de inflexión. "La caída de las murallas de Constantinopla cambia el mundo para siempre". El sultán otomano Mehmed II empleó una artillería masiva gracias a la pólvora, un elemento que cambió las reglas del juego. Tras 55 días de asedio, las defensas que habían resistido durante siglos cayeron, poniendo fin al Imperio Romano de Oriente.

La caída de Constantinopla

Ya en la edad moderna, los dos sitios de Zaragoza (1808-1809) durante la Guerra de la Independencia anticiparon las guerras actuales. Las tropas de Napoleón no se enfrentaron a un castillo, sino a una ciudad entera convertida en un campo de batalla urbano. La lucha fue casa por casa, una mezcla brutal de asedio, bombardeo y combate urbano.

El horror total llegó con el asedio de Leningrado durante la Segunda Guerra Mundial. Considerado el "asedio máximo", las fuerzas alemanas aislaron la ciudad durante casi 900 días. Hitler optó por la aniquilación por hambre y frío, causando la muerte de unas 650.000 personas solo en 1942. El canibalismo y la lucha por las calorías definieron una supervivencia atroz.

El concepto de asedio pervive hoy. Las guerras modernas incluyen ataques a infraestructuras críticas como desaladoras o centrales energéticas para doblegar a la población. Incluso las crisis económicas o la inflación pueden considerarse una forma de asedio, donde se busca que "una población se puede volver en contra de sus gobernantes".