Mario Suárez, exfutbolista: "El Atlético de Madrid, después de Barcelona y Real Madrid, tiene que ganar a cualquiera"

Mario Suárez, exjugador del Atlético de Madrid, ha analizado la reciente derrota del equipo rojiblanco en la final de la Copa del Rey frente a la Real Sociedad, durante su intervención en 'El Tertulión de Tiempo de Juego' de la Cadena COPE, con Juanma Castaño. Suárez ha sido contundente sobre el papel del conjunto rojiblanco, afirmando que, a pesar de lo que ha "escuchado y leído", no percibió que el equipo diera un "pasito atrás" como en otras ocasiones.

Ir a remolque penaliza

El exfutbolista ha señalado que la clave del partido estuvo en los fallos propios. "Hay una realidad, que eras favorito para ganarla, no la ganas", ha comentado. Según Suárez, la Real Sociedad se adelantó dos veces en el marcador debido a fallos concretos: "los 2 goles que recibes son 2 goles donde cometes errores, que una final siempre decimos que los errores penalizan mucho".

Esta situación obligó al Atlético a jugar "a remolque todo el rato", una circunstancia que, a la postre, "luego no te dio" para levantar el trofeo. A pesar de que "por momentos el Atleti fue mejor", Suárez ha reconocido que "había otros momentos que la Real ha sido mejor que tú, y esa es la realidad". También ha recordado las oportunidades falladas, como "la de Julian al larguero", "la de Cardoso" o "la de Baena bajo palos que tira arriba".

La obligación de ganar por presupuesto

Finalmente, Mario Suárez ha hecho una reflexión sobre el estatus del club. Ha recordado que, en España, el Madrid "suele ganar esas finales", pero que él "esperaba la victoria" del Atlético. Su argumento se basa en la superioridad teórica del club: "respetando la Real, que es un gran equipo, que tiene grandes jugadores, por presupuesto y por todo, el Atlético de Madrid, después de Barcelona y y Real Madrid tiene que ganar a cualquiera".