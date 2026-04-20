Iñaki Urdangarin, sobre su hijo Pablo y la selección española: "Más ilusión que él de ayudar a 'Los Hispanos'...pero su obsesión es seguir triunfando en el Granollers"

Iñaki Urdangarin ha repasado su trayectoria y ha analizado el futuro del balonmano español en una entrevista en el programa 'De Rosca'. El exjugador de balonmano ha hablado con especial ilusión de su hijo, Pablo Urdangarin, y de su presencia en la selección española. Urdangarin confiesa que, aunque no es una obsesión, su gran objetivo es triunfar en el Granollers para recibir la llamada de los Hispanos. "Su obsesión es esa, seguir triunfando en el Granollers, poder aportar en las convocatorias que Jordi Rivera estime oportuno al equipo nacional".

Pablo Urdangarin debutó con "Los Hispanos" a finales de octubre de 2025. El extremo derecho fue convocado por Jordi Ribera para dos amistosos ante Suecia

Un padre orgulloso

Al comparar su estilo de juego con el de su hijo, Iñaki Urdangarin destaca las diferencias físicas y de juego. "Yo era un jugador más robusto, más pesado, él es muchísimo más ágil y rápido", explica. Considera que estas cualidades ayudan a Pablo a tener un juego "mucho más dinámico, acorde con las reglas que hay ahora en el balonmano". Además, elogia su visión de juego y versatilidad, y destaca su progresión en defensa, un aspecto que está mejorando "cada partido".

Urdangarin ha revelado que su hijo tuvo una "carencia formativa" entre los 14 y 17 años, que ahora está solventando en un club con gran vocación de formación como el Fraikin BM. Granollers. Sobre su papel como padre, afirma que su función no es "inmiscuir en lo que hacen los entrenadores, sino ayudar y soportar", escuchando al jugador y ayudándole a enfocar la competición y analizar su rendimiento.

El 'Dream Team', una segunda familia

El exjugador ha recordado con cariño su etapa en el mítico Dream Team del FC Barcelona, un equipo que considera su "segunda familia". Atribuye el éxito de aquel conjunto a "las ganas de ganar que tenía este equipo" y a la capacidad de Valero Rivera, a quien define como un "segundo padre", para aglutinar a un grupo de grandísimos jugadores. La clave, según él, era la mentalidad de que "el equipo por delante de los egos, trabajar al 100 por 100 y intentar, pues, que ya que estamos tantas horas, pasarlo de la mejor forma posible".

Una carrera de leyenda

Entre sus mejores recuerdos, Urdangarin destaca las cinco Champions consecutivas con el Barça y los tres Juegos Olímpicos en los que participó. Recuerda con especial emoción la medalla de bronce en Atlanta 96, la primera para el balonmano español, y la de Sídney 2000, que fue el "broche final" a su carrera tras una temporada en la que había ganado los siete títulos disputados con el club azulgrana.

Actualmente, Iñaki Urdangarin sigue vinculado al deporte a través de su empresa BeVolutive, con la que acompaña a atletas en su "entrenamiento mental". Confiesa que ahora ve el balonmano "como un entrenador", analizando las tácticas y, sobre todo, el rendimiento de su hijo Pablo, para asegurarse de que "ha podido dar todo en la pista".