El injusto tratamiento por parte del Gobierno de los cuidados paliativos comparado con la ley de la eutanasia: "Es demencial"

Este mes se cumplen cuatro años de la entrada en vigor de la ley de eutanasia en España. Desde su aprobación, el 25 de junio de 2021 hasta diciembre de 2023 —según los últimos datos oficiales— se han registrado 1.515 solicitudes, de las cuales se han practicado 697 eutanasias. Esto supone que un 47% de quienes solicitan esta opción finalmente acceden a ella. Pero más allá de las cifras, el debate se centra ahora en lo que muchos consideran una gran asignatura pendiente: la ausencia de una ley nacional de cuidados paliativos.

“Todavía queda gran parte de la población sin tener cerca un recurso de cuidados paliativos cuando se acerca al final de la vida, lo cual es muy injusto”, señala la doctora María Herrera Abián, vocal de comunicación de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos (SECPAL), en una entrevista en La Mañana del Fin de Semana.

Los cuidados paliativos no están legislados en España

la terrible ausencia de una ley de cuidados paliativos

Cada año, más de 200.000 personas fallecen en nuestro país sin haber recibido atención paliativa. Según datos de SECPAL, solo el 40% de los pacientes que necesitan cuidados paliativos reciben la atención adecuada. “La cobertura territorial es muy desigual y esto es muy injusto para la población”, explica la doctora Herrera. “Hay muchas personas en España muriendo sin tener acceso a un equipo de cuidados paliativos”, añade.

Para los profesionales sanitarios del ámbito paliativo, la ley de eutanasia ha llegado sin que antes se garantizara el derecho a morir con dignidad. “Nos parece muy injusto que se haya legislado primero una ley de eutanasia sin haber cubierto las necesidades básicas de cuidados paliativos en toda la población”, denuncia Herrera.

Muchas familias exigen una ley de cuidados paliativos

Uno de los grandes problemas que detecta SECPAL es el desconocimiento generalizado sobre qué son realmente los cuidados paliativos. Un reciente estudio realizado por la sociedad médica, titulado Conocimiento y percepción de los cuidados paliativos en España 2024, muestra que un 30% de la población afirma no saber dónde encontrar información sobre esta atención.

“El desconocimiento no solo es entre la población general, también entre muchos profesionales”, reconoce Herrera. “Nos forman en la universidad para diagnosticar, tratar y curar, pero no para cuidar cuando ya no podemos curar”.

LOS MITOS AL RESPECTO DE LOS CUIDADOS PALIATIVOS

Además, existe la falsa creencia de que los cuidados paliativos solo se aplican en los últimos días de vida. Sin embargo, los equipos paliativos trabajan desde el momento en que se detecta que una enfermedad ya no es curable, mejorando la calidad de vida física, emocional y social del paciente y su entorno.

Para quienes reciben cuidados paliativos, la experiencia suele ser profundamente transformadora. “Muchas veces se puede tratar el dolor o disminuir la fatiga. Eso les permite volver a salir de casa, comer mejor, retomar sus relaciones sociales…”, explica Herrera.

Los equipos no solo cuidan al paciente, también acompañan a las familias. “Les enseñamos a cuidar, les apoyamos emocionalmente y eso mejora también el proceso de duelo”, afirma. “Es bonito ver el cambio. Muchos pacientes dicen: ‘me daba susto que viniera el equipo de paliativos, pero estoy muy agradecido de poder ser cuidado’”.

Los cuidados paliativos también se hacen en menores

El contraste entre la ley de eutanasia, ya en marcha, y la ausencia de una ley estatal de cuidados paliativos genera un profundo malestar entre los profesionales. Para Herrera, esta situación deja al ciudadano en una posición desigual. “Se utiliza mucho esta expresión de ‘la cultura de la muerte’. Es decir: te doy el derecho a elegir cómo morir, pero no te aseguro el derecho a vivir dignamente hasta el final”.

Desde SECPAL, reclaman una legislación nacional que garantice el acceso equitativo a cuidados paliativos en todas las comunidades autónomas. Actualmente, la atención varía mucho en función del lugar de residencia, lo que crea una brecha sanitaria inadmisible.

El debate sobre el final de la vida no puede reducirse a la eutanasia. Es también una cuestión de cómo queremos vivir hasta el último momento. “Hay enfermedades que sabemos que no se van a poder curar, pero sí que hay mucho para cuidar”, recuerda la doctora Herrera. “Si hubiera una buena cobertura de cuidados paliativos, la gente tendría más seguridad y podríamos asegurar un final digno para todos”.