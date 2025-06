4 años de ley de eutanasia: pocos datos y un acompañamiento mejorable

Hoy se cumplen 4 años de la aprobación de la Ley de Eutanasia en España, 4 años también de ausencia de una Ley de Cuidados Paliativos que garantice un acompañamiento integral para las personas que lo necesitan también en el final de su vida. La puesta en marcha de la ley no ha venido acompañada de datos actualizados de forma que los últimos registros oficiales publicados por Sanidad para el conjunto del territorio son los de 2023.

Así y desde la entrada en vigor de la ley el 25 de junio de 2021 y hasta diciembre de 2023, se han producido 1515 solicitudes y se han practicado 697 eutanasias en nuestro país o lo que es lo mismo se han ejecutado el 46 por ciento de las peticiones de eutanasia.

Cataluña es la comunidad autónoma en la que más eutanasias se han llevado a cabo, 361 hasta diciembre de 2024 según el último recuento allí efectuado más actualizado que el del conjunto del país. Solo en esta comunidad autónoma se efectuaron el año pasado 358 peticiones, 28 en Castilla La Mancha y 74 en el País Vasco, las tres únicas comunidades que han hecho público su balance para 2024.

Crecen las peticiones y en menor medidas las ejecuciones

El número de peticiones han ido creciendo cada año, lo hicieron en el conjunto del territorio un 25 por ciento en 2023, y también y aunque a menor ritmo las concesiones que ese año aumentaron un 15 por ciento. En total fueron 766 las solicitudes y 334 las eutanasias que se llevaron a cabo en 2023; en 2022 se efectuaron 576 peticiones y se materializaron 288 y en los 6 meses que estuvo en vigor la ley en 2021 se hicieron 173 solicitudes y se llevaron a la práctica 75.

Dos motivos explican principalmente que menos de la mitad de las peticiones acaben en eutanasia. El primero el rechazo de 1 de cada 4 de las peticiones que se presentan y el segundo el fallecimiento del 25 por ciento de los solicitantes antes de que se resuelva su caso. A ello se unen el 3 por ciento que cambia de opinión y revoca su consentimiento y otro 4 por ciento que pide aplazar la aplicación de la eutanasia.

En estos 4 años no se ha aprobado una Ley de Paliativos

7 de cada 10 peticiones de eutanasia las hacen pacientes con cáncer o enfermedades neurodegenerativas. Hoy todavía 200.000 personas mueren en España sin recibir los cuidados paliativos que necesitan, de ellas 1.000 niños según estimaciones publicadas por entidades como la Sociedad Española de Cuidados Paliativos https://www.secpal.org/(SECPAL) y el Observatorio Atlantes https://www.unav.edu/web/atlantes-global-observatory-of-palliative-care, combinadas con datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) sobre mortalidad.

“El sufrimiento es muy complejo y yo cada vez he aprendido a ser más prudente en juzgar lo que una persona desea, desde luego lo que sí veo es que (al aprobar la ley de eutanasia) hemos hecho algo que no iba en el orden correcto”, explica en COPE la presidenta de SECPAL, Elia Martínez.

Casi 4 años después de la aprobación de la ley de eutanasia son muchos los médicos y profesionales sanitarios que consideran imprescindible que haya una ley nacional de final de vida para que toda persona vulnerable pueda ser acompañada, también en la última fase de su existencia.

“El grueso de los pacientes con una enfermedad irreversible que llegan al final de su vida y que necesitan apoyo por parte de cuidados paliativos no disponen de una ley nacional y esto contrasta con un pequeño grupo de pacientes que, por las razones que sean y en las que no voy a entrar, solicitan la eutanasia y que sí tienen, en paralelo, a ese acompañamiento integral”, subraya Martínez.

El peso de la eutanasia en la mortalidad es, todavía pequeño en España, pese a que ha crecido desde que se implantó la ley. Pasó de suponer el 0,01 por ciento de los fallecimientos en 2021, al 0,06 por ciento en 2022 y al 0,07 en 2023, muy lejos del 5,8 por ciento que representa en países pioneros en administrarla como Holanda.

¿Quiénes solicitan la eutanasia en España?

La edad más frecuente en las peticiones de eutanasia es la comprendida entre los 70 y los 79 años (28 por ciento) según reflejan los datos publicados por el Ministerio de Sanidad y relativos a 2023. El 35 por ciento de los solicitantes sufre cáncer y otro 35 por ciento una enfermedad neurodegenerativa principalmente Esclerosis Lateral Amiotrófica, Parkinson y Esclerosis Múltiple.

Desde que llevan a cabo la solicitud y hasta que se lleva a cabo la eutanasia pasan de media 67 días en nuestro país, con una mediana de 54 días según figura en ese mismo informe. En el 47 por ciento de los casos se lleva a cabo en el hospital y en el 44 por ciento en la residencia o el domicilio del paciente.

Entre los requisitos para solicitar la eutanasia está el sufrir una enfermedad grave e incurable o un padecimiento grave, crónico e irreversible. Una vez que se comunica al médico tienen que pasar al menos 15 días para volver a ratificar su voluntad. Esta es estudiada por otro equipo médico independiente y, finalmente, por una comisión de garantías de cada comunidad autónoma formada por juristas y sanitarios.

Más de 9.300 sanitarios se han registrado como objetores

Desde la aprobación de la ley, el 25 de junio de 2021, más de 9.300 sanitarios se han inscrito como objetores de conciencia en los registros autonómicos que, como la propia norma, suscitaron polémica entre los médicos y los enfermeros al obligar la ley a inscribirse con el objetivo de garantizar la prestación en el sistema nacional de salud pero que al tiempo señala a quienes se niegan a practicarla pudiendo tener para ellos consecuencias profesionales.

“La objeción de conciencia no la debes plantear en el momento en el que tu paciente hace la petición, porque entre la primera petición y su confirmación hay 15 días de proceso deliberativo que es en los que tenemos que estar los médicos. Y es lo que hacemos los paliativistas, no salir corriendo cuando nos piden la muerte, sino que nos sentamos con el paciente, hablar sobre los motivos que le llevan a pedir la eutanasia, evaluar las causas y las posibles soluciones porque si todos o salimos corriendo o les administramos la muerte pues mal nos va a ir”, explica en COPE el médico Álvaro Gándara.

Para el jefe de Cuidados Paliativos del Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz https://www.fjd.es/: “yo lo que objeto es a practicar una eutanasia, pero no a que me pidan una eutanasia y no a acompañar y a movilizar los recursos que tengamos a mano, claro que si. Lo fácil es o salir corriendo diciendo que eres objetor o decir firme aquí este papel y éste otro, nombro un médico consultor y en 40 días nos vemos y le practico la eutanasia, también muy fácil”.

Ya han pasado cuatro años de la aprobación de esta ley “en contra de la recomendación del Comité Español de Bioética que de forma muy clara que la eutanasia y el suicidio asistido no son una forma de progreso sino un retroceso de la civilización”, recuerda el doctor Manuel Martínez-Sellés, ex presidente del Colegio de Médicos de Madrid https://www.icomem.es/, porque el cuidado, la escucha, la atención espiritual para lo más vulnerables y sus familias marca el grado de civilización de una sociedad. El desequilibrio en España, es flagrante.