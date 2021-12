Herráiz: "De los creadores de te voy a decir lo que tienes que comer llega hoy la huelga de juguetes"

Audio

“Muy buenos días. Sigues en la mañana de fin de semana en este domingo que viene con tiempo estable. Si miramos al norte, tiene su parte buena y -también- la menos buena. La buena es que va a dejar de llover y se va a imponer el sol. En puntos de Navarra y del País Vasco casi no han visto el sol en los últimos 20 días. La parte menos buena es que van a subir las temperaturas donde más ha nevado y eso va a acelerar el deshielo.

[ESCUCHA EL MONÓLOGO DE ANTONIO HERRÁIZ EN 'LA MAÑANA DEL FIN DE SEMANA' DEL DOMINGO]

Las inundaciones se han cobrado una segunda vida en Navarra. A última hora del sábado se localizaba el coche del vecino de Elizondo, de 61 años, que había salido el viernes para acudir a su trabajo en Lesaca, pero nunca llegó a la fábrica.

Los bomberos del Grupo de Rescate Acuático comprobaron ayer que su cuerpo estaba en el interior de la furgoneta, en el asiento del conductor. Pero la fuerte corriente y la escasa visibilidad hacía inviable extraer el cuerpo y en unas horas van a retomar los trabajos.

Es la segunda víctima mortal de las inundaciones en Navarra, después de la muerte en Sumbilla de una mujer de 49 años que quedó atrapada en el interior de su vehículo tras el derrumbe de parte de un cobertizo. Esto es lo último de Navarra, donde se ha estabilizado la situación en la capital y el caudal del río Arga no tiene nada que ver con lo que vivió el viernes. También se ha registrado una crecida histórica a su paso por la zona media de la comunidad foral: Falces, Peralta, Funes…

Y de lo que estamos pendiente es de Castejón, donde ha llegado el máximo de la crecida del Ebro y de Tudela donde el agua inunda buena parte de su casco histórico. Es noticia de última hora, el caudal alcanza los 2.578 metros cúbicos por segundos. Las imágenes de la policía local de Tudel, confirman que el Puente del Ebro y el Paseo de Pamplona permanece cortado. También el Camino del Cristo. El agua inunda ya el casco histórico de la capital de la Ribera y los comercios se han tenido que preparar en las últimas horas.

Esto en Navarra. En el País Vasco, ha llovido mucho menos en las últimas horas lo que ha dado un respiro a los ríos de Guipúzcoa. Va a ser un domingo de sol, sí, pero en el que va a tocar limpiar y evaluar daños. En Mendaro, en Irún, en Elgóibar… El Gobierno Vasco ha puesto fin a la fase de emergencia del plan especial de inundaciones, pero mantiene la alerta en Álava. La crecida del río Zadorra a su paso por Vitoria ha entrado en muchas viviendas.

Se mira con especial atención al embalse de Ullíbarri-Gamboa. Este pantano roza el 97% de su capacidad total.

Y en Aragón, la punta de la crecida del Ebro no se espera hasta mañana o el martes. De momento, se ha evacuado de forma preventiva a las personas dependientes de Boquiñeni, Cabañas y Pradilla.

Podemos ha tardado poco en cargar contra el juez del caso Juana Rivas

Te vamos a ir actualizando a lo largo de toda la mañana la última hora de las inundaciones en un día en el que la izquierda ha tardado poco, horas, incluso minutos, en salir a la carga contra el juez del caso Juana Rivas. Como no tienen elementos jurídicos para contrarrestar su auto demoledor, lo han hecho recurriendo a su perfil de Facebook en las redes sociales.

El juez se llama Manuel Piñar y se han revuelto contra élporque, en un auto, ha ratificado un asunto que deja en muy mal lugar a Juana Rivas, a quien desde Podemos -también desde el PSOE, pero fundamentalmente desde Podemos- habían elevado a la categoría de icono del feminismo. Deja mal a Juana Rivas y al Gobierno que le concedió el indulto parcial para que no cumpla su condena por secuestrar a sus dos hijos. Y la indultaron a pesar del informe inicial de la Fiscalía de Granada y que conocían los hechos que ahora quedan retratados.

En ese auto, el juez del caso señala que estando los niños bajo custodia de la madre, Juana Rivas, uno de ellos, el de tres años, presuntamente recibió abusos sexuales. No señala a nadie, pero sí deja de manifiesto que hay un informe forense, otro de un pediatra y que al médico no le llevó la madre. Le llevó una profesora.

Cómo serán las fotos que aporta el forense para que el juez califique las imágenes de espeluznantes. ¿Hubo o no hubo desatención? Ahí está el debate y en COPE nos hemos puesto en contacto con el abogado de Francesco Arcuri, que es el padre de los pequeños. El letrado del exmarido de Rivas se llama Emilio Zambrano y no tiene dudas.

El indulto parcial concedido por el Gobierno suponía dos cosas. Una reducción de condena para que pasara la Navidad con sus hijos. Ahora mismo, Juana Rivas está en un centro de inserción social cuyas condiciones no son tan severas como una cárcel. Y el indulto también suponía que se le devolvía la patria potestad que le había quedado retirada en la sentencia.

Esta aclaración que hacía el abogado es importante. ¿Por qué? Porque estando bajo su custodia, la madre no llevó al niño al médico a pesar de que el pequeño, de tres años, habría relatado el dolor que tenía en una zona sensible. Y es en ese punto en el que el juez pone de manifiesto la negligencia de la madre por no protegerle. El abogado Emilio Zambrano confirma que al niño le tuvo que llevar al médico la profesora.

¿Ha dicho algo el Gobierno después de la negativa del juez a excarcelar a Juana Rivas por ser un peligro para sus hijos? De momento solo se ha pronunciado el ala de Podemos. Lo ha hecho una de las colocadas por Irene Montero y la propia ministra ha compartido su mensaje. Es la secretaria de estado de Igualdad Ángela Rodríguez Pam que habla de violencia institucional.

¡Ay!, qué flaco favor le han hecho toda esta gente a Juana Rivas. No se ha podido buscar peores compañeros de viaje.

Las preocupaciones del ministro de Consumo: el sexismo en los juguetes

Y si tienes niños en casa, hijos, nietos, sobrinos... tienes que ir a la de ya, sin más demora, sin no te la quieres jugar y no te quieres exponer a la persecución del ministro de Consumo Alberto Garzón. Mira a ver si los “madelman” están quietos, parados, sin moverse.

Comprueba también si a las “muñecas de Famosa” no les da por ir al portal. Si se mueven, les dices que quietas.

Y que no se le ocurra a ningún niño hoy alterar la paz y la tranquilidad de estas otras señoritas (muñecas Barbie)

¿Por qué tienen que estar quietos? Porque el piquete informativo del ministerio de Consumo les recuerda que hoy hay huelga de juguetes dentro de una campaña del Gobierno de Sánchez que nos ha costado a todos 80.000 euros. Y todo para lanzar mensajes tan elaborados con este.

??? Los juguetes convocan una #HuelgaDeJuguetes simbólica de una hora para reclamar su derecho a jugar con el 100 % de los niños y niñas, no solo con el 50 %.



De los creadores del “te voy a decir lo que tienes que comer”, llega ahora el “te voy a decir también con lo que tienes que jugar”. Y todo para justificar un ministerio carente de contenido, con decenas de colocados en formato asesores, y que se podía haber resuelto con una dirección general. Huelga de juguetes el mismo día en el que volvemos a pagar la electricidad más cara de la historia en un domingo. Esto sí que es consumo. Pero, ¿a que el ministro Garzón no dice ni una sola palabra?

Adiós a un mito, a una leyenda del deporte: Manuel Santana

Al margen de este enredo, hoy hay que despedir a una leyenda del deporte español. Manolo Santana, leyenda del tenis español que ha muerto a los 83. Hace cuatro años mantuvo en COPE, una charla con Carlos Herrera. Manolo bordeaba ya los 80, lo que confirma que ha estado jugando al tenis hasta el final. Y, sí, el tenis le ha dado todo lo que llegó a ser. Fue el primer español en llevarse el título de Wimbledon. Fue en 1966 y recogía el trofeo de manos de la duquesa de Kent.

Ese momento histórico lo ha contado Manolo Santana muchas veces. Llegó ante la duquesa de Kent, prima de la reina Isabel II y la besó la mano. Manolo notó que luchaba por retirársela, ella tiraba para arriba y el tenista campeón para abajo. Nadie le había dicho que a la realeza no se les besaba la mano.

Es la anécdota que queda del triunfo de todo un campeón en Wimbledon, que en 1964 ganó en Roland Garros por segunda vez, la primera en 1961. También se llevó el US Open y es doble medallista olímpico. En los Juegos de México, en 1968 consiguió el oro individual y la plata en dobles. Tras conocer su muerte, Nadal ha resumido el palmarés de Santana que ganó más de 70 torneos: “Mil gracias por lo que hiciste por nuestro país y por marcar el camino de tantos”.

Buen amigo de esta casa, le mandamos un fuerte abrazo a la familia de Manolo Santana. Descanse en paz”.

