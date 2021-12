Rafa Nadal, en Tiempo de Juego: "Desde que llegué a este mundo del tenis Santana siempre ha estado"

Hablamos en 'Tiempo de Juego' con Rafa Nadal para despedir al histórico tenista, Manolo Santana. La pérdida de este gran icóno del deporte español ha sido una persona muy especial para el de Manacor. "Han sido muchos años. Al final desde que llegué a este mundo del tenis él siempre ha estado ahí acompañandonos en infinidad de torneos".

"Han sido muchos años y él siempre ha estado ahí. Una persona entrañable, divertido, cachondo... Es un día muy triste".



Rafa Nadal habló del estado de salud de Santana en los últimos meses: "Es un día evidentemente triste poco más se puede decir que esto, pero el pobre si que llevaba una época que se le veía un pelin más tocado y espero que descanse en paz y quiero mandarle muchos ánimos a toda la familia. Hará cinco meses que es la última vez que estuve con él A todos nos llega la hora y aunque parezca que personajes como Manolo pues son incombustibles, es ley de vida y no queda más remedio que aceptarlo y quedarnos con todos los momentos y vivencias que nos ha regalado a todos".

Además, el tenista español quiso recordar cómo era Santana en el trato personal: "Era una persona entrañable, divertida, era cachondo. Creo que reunía muchas cualidades que le hacían una persona que se hacía querer".

Te echaremos de menos Manolo; serás siempre único y especial. Un saludo a tu familia y mucha fuerza en estos momentos.

Rafa Nadal, también ha querido recordar que "a la hora de poner en valor lo que ha sido un personaje como Manuel Santana siempre hay que poner un énfasis" porque "es el primero o uno de los primeros en conseguir todo lo que él consiguió". Incluso el de Manacor ha contado que "nos ha enseñado el tenis a todos los españoles y a parte lo que hizo es hacer del tenis un deporte importante e en nuestro país a parte de lo que significó a nivel mundial, pero al final nos quedamos con lo que significó para España".

En el mundo del tenis, Santana "fue uno de los máximos responsables de que el tenis fuera conocido en su día y todo lo demás ha sido un camino menos complicado". Todo ello ha llevado a echar la vista atrás y recordar los buenos momentos que ha pasado Rafa junto a Santana: "He tenido la gran suerte de que en los torneos donde más he ganado, él casi nunca fallaba como en Roma. Madrid, Roland Garros o Wimbledon. Al final era una persona que formaba parte, es decir, no se entendía un torneo de este calibre sin que él estuviese en la grada".

"Recuerdo mil veces de ir a saludarle a la grada después de los partidos y agradecerlse su presencia. Siempre tenía una frase divertida, un gesto bonito que te hacía sentir bien y son muchas cosas que son imborrables. Solo puedo decir gracias", concluyo en 'Tiempo de Juego' Rafa Nadal.