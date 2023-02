Antonio Herraiz: "Que nadie espere que Sánchez vaya a cesar a la ministra de Igualdad"

Audio

Avanza La Mañana Fin de Semana de COPE de este 11 de febrero que tampoco hoy nos va a dejar lluvias y que nos trae el tiempo propio del invierno. No es novedad que en Burgos se hayan registrado 5 bajo cero, o 4 bajo cero en Valladolid y Soria, ni tampoco es noticia que haya helado en el interior de la mitad norte.

Los equipos de rescate no pierden la esperanza

Han pasado cinco días del terremoto de Turquía y Siria y a partir de hoy las posibilidades de encontrar con vida a supervivientes se reducen de forma considerable. Aquí no hay plazo fijo, una fecha a partir de la cual ya es imposible localizar vidas sepultadas entre los escombros. Entran en juego numerosos factores. Uno, fundamental, es si la persona que está atrapada tiene algún acceso a agua y a ese elemento también indispensable como es el aire. Otro es el tiempo, las condiciones climatológicas que soporta ese superviviente; también la postura en la que se encuentra o su propio estado físico.

Por eso, los equipos de rescate no pierden la esperanza. Son conscientes de que a partir de ahora es ya mucho más complicado encontrar a afectados por el terremoto con vida, pero se agarran al milagro.

Y eso es lo que siguen haciendo los efectivos de la Unidad Militar de Emergencias en la ciudad de Nurdagi, en el sur de Turquía, muy cerca de la frontera con Siria.

Muslim y Leila, 100 horas sepultados

Es el sonido de uno de los últimos rescates protagonizados por los militares españoles. Cinco días después, consiguen sacar con vida y sin aparentes problemas de salud a un niño y a una niña. Son hermanos y sabemos sus nombres: Muslim, de dos años, y Leila, de seis. Llevaban cerca de 100 horas sepultados, la operación duró casi un día entero y cuando juntaron al menor con la hermana el miembro de la UME que llevaba a la niña en brazos rompió a llorar.

Es el teniente David Mora, jefe de la sección de rescate del Primer Batallón de intervención en emergencias, y uno de los protagonistas de este milagro, que pasaba esta noche por La Linterna. Le contó a Expósito que también sacaron de entre los escombros a la madre, en una de las escenas más emocionantes de las últimas horas.

Esto, además de ser una bofetada para los que reniegan de nuestros ejércitos, es una de esas historias que abre la puerta a la esperanza y anima a los equipos de rescate a seguir buscando entre los escombros. Naciones Unidas suele finalizar búsquedas de este tipo entre cinco y siete días después de una catástrofe. Concluyen los trabajos cuando pasan dos días sin encontrar a nadie con vida. Ese es el protocolo y aunque todavía puede obrarse un nuevo milagro, las opciones se reducen de forma considerable a partir de hoy.

Esto hace que en algunas ciudades comiencen a suspenderse las labores de rescate. Te contaba los factores que permiten a una persona permanecer cinco días con vida sepultado bajo los escombros.

Y, lógicamente, las bajas temperaturas no están ayudando. Mientras tanto, según el último dato actualizado por las autoridades de Turquía y de Siria, la cifra de muertos supera con creces los 23.000 y el número de heridos es de más de 80.000.

Hasta ahora, la prioridad se ha centrado en intentar recuperar supervivientes entre los edificios derruidos, y ahora toca atender a los que lo han perdido todo y están viviendo a la intemperie. En territorio Sirio, en la parte opositora al régimen de Al Assad hay una dificultad más. El gobierno sirio no permite que apenas llegue la ayuda humanitaria internacional. Masacrados por una guerra que dura 12 años y ahora también, sin humanidad ninguna, les dejan completamente tirados a su dramática suerte.

“No sin mi mitin”

Aquí en España, de aquí al 28 de mayo, los fines de semana desde que empezó el año llevan el título de “no sin mi mitin”. Las precampañas electorales hace tiempo que se volvieron interminables, un tostonazo permanente, y esta va a serlo de forma especial.

Hoy, dentro de los sábados mitineros, hay un dato que ha abierto la posibilidad a una crisis de Gobierno. Es algo más que una simple especulación. Sabes que hay dos ministras que son candidatas en las elecciones municipales. La titular de Industria, Reyes Maroto, encabeza la candidatura del PSOE al Ayuntamiento de Madrid. Y la ministra de Sanidad, Carolina Darias, quiere ser la alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria.

Está claro que Sánchez ha apurado al máximo para aprovechar la repercusión mediática que tiene cualquier ministro. En el momento en el que fueron designadas, debería haber propiciado su relevo, por cuestión de limpieza política y de algo de ética, si es que todavía queda algo.

Pero no. Ahí siguen y hoy ha cobrado especial fuerza su posible relevo inminente porque Pedro Sánchez tenía para este sábado un mitin en Málaga que ha pasado, que ha pospuesto, a mañana domingo.

¿Ese movimiento lo ha hecho para dejar libre su agenda y ejecutar, bajo el factor sorpresa, ese relevo que tendría que haber hecho ya hace unas semanas? ¿Aprovechará estos dos cambios obligados para hacer alguno más? Pues lo sabremos a lo largo del día, si es hoy, o si lo aparcan para la próxima semana o la siguiente. No debería dejarlo más.

Que nadie espere que Sánchez vaya a cesar o a destituir a la ministra de Igualdad

En todo caso, que nadie espere que va a cesar o a destituir a la ministra de Igualdad. Como presidente del Gobierno, Pedro Sánchez tiene la potestad de hacerlo. Pero ni los más de 500 delincuentes sexuales beneficiados por la ley del solo sí es sí, ni los más de 30 que han salido de la cárcel antes de tiempo son suficientes para que Sánchez destituya a Irene Montero.

¿Por qué no lo hace? Porque sería abrir una guerra total con Podemos y lo único que le interesa es acabar la legislatura. Y, segundo, y también muy importante. La ley la elaboraron en el ministerio de Igualdad con el respaldo de Sánchez, que ha estado presumiendo de la nueva norma hasta casi antes de ayer. No puede cesarla sin asumir él ninguna responsabilidad. Que la tiene. Como el conjunto del Gobierno.

Hay novedades en cuanto a la ley del 'solo sí es sí'. Viendo que las negociaciones con Podemos están rotas, el PSOE no se puede permitir que la polémica llegue caliente en las vísperas de las elecciones municipales y autonómicas. Es el peor escenario para candidatos como Page, Lambán o Guillermo Fernández Vara.

Por eso, el también secretario general del PSOE pega un nuevo volantazo y trata de acortar los plazos para sacar adelante una contrarreforma de la ley, aunque eso suponga tener menos tiempo para alcanzar un acuerdo con Irene Montero, Ione Belarra y, cómo no, con Pablo Iglesias, que aunque, públicamente, no esté presente en esas conversaciones es el que sigue mandando en Podemos. Sánchez pisa el acelerador pero eso no evitará que se sigan produciendo reducciones de condena a violadores y pederastas y excarcelaciones anticipadas. ¿Va a ver una ruptura en el seno del Gobierno? Que nadie lo espere.

La lista oficial de delincuentes sexuales beneficiados no refleja la realidad y para tener clara la dimensión de lo que está ocurriendo, el Consejo General del Poder Judicial ya ha dicho a las audiencias y tribunales superiores que actualicen los datos y se los comuniquen.

El Constitucional avala la ley del aborto de Zapatero

Y en la semana en la que el nuevo Tribunal Constitucional presidido por Cándido Conde Pumpido y con mayoría de izquierdas ha avalado la ley del aborto de Zapatero, 13 años después, me gustaría hacer un par de reflexiones. Aunque una parte de la sociedad lo asuma como contra cultural, defender la vida desde su concepción hasta su término natural es un asunto nuclear en toda sociedad.

Estamos ante una verdad, refrendada por la ciencia cada vez con más argumentos. Y esto es lo esencial de este debate, que es también jurídico y político, pero que sobre todo es moral. Este jueves en España se aprobó la ley de bienestar animal y, a la vez, casi al mismo tiempo. se prohibió el derecho a la vida de una parte de los seres humanos. En función de su edad.

Porque eso es exactamente lo que, con una rapidez inaudita, aprobó el jueves el Tribunal Constitucional. Al legalizar la ley de plazos del Gobierno de Zapatero, se ha dado luz verde a acabar con la vida de los seres humanos que no tengan más de 14 semanas de vida. Pero es que, además, la ley del aborto de Zapatero y la nueva de Irene Montero, que es aún más restrictiva con los derechos del no nacido, lo que hacen es censurar la información a la que la mujer tiene derecho. La empujan al aborto, como si no hubiera alternativas. Y como comentaba el abogado y expresidente del Foro de la Familia, Benigno Blanco, en Herrera en COPE lo que necesitan las mujeres en esos momentos tan duros es apoyo. Decía Benigno Blanco que en España un hijo tiene menos derechos que la flora y la fauna.

Y luego está la cuestión jurídico-política. Que sin duda es secundaria, pero que no deja de tener su aquel. El Tribunal Constitucional ha estado 12 años dilatando la sentencia sobre la ley de plazos. Cabe preguntarse por qué. Y por qué avala ahora la norma cuando, en 1985 ese mismo Tribunal dejó escrito que el precepto constitucional del derecho a la vida protege por igual a los no nacidos y a los nacidos, por cuanto la vida comienza desde el momento mismo de la concepción. Pero cabe más aún preguntarse cómo en un par de tardes la nueva mayoría pro Pedro Sánchez del Alto Tribunal ha podido dialogar, reflexionar, meditar y prácticamente sentenciar sobre un asunto de tanta envergadura.

Los Goya

Y hoy es sábado de entrega de los Goya. Ahí están As Bestas, Alcarrás, o Cinco Lobitos, como las principales favoritas, pero hoy el gran protagonismo se lo va a llevar Carlos Saura. A Carlos Saura le conceden hoy el Goya de Honor. Hace un par de días, de hecho, desde la Academia de cine españo le llevaron la estatuílla a su casa, porque no podía acudir físicamente. La noticia saltaba en la tarde de este viernes. El anuncio del fallecimiento del director a los 91 años. Ahí nos deja películas como Ay Carmela, Cría Cuervos, Flamenco o Bodas de Sangre.

Un director que revolucionó el cine español, fotógrafo, director teatral, flamencólogo y un referente de la cultura española que pocas horas después de su muerte, recibirá un merecido homenaje en la gala de los Goya en Sevilla.