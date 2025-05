David Sánchez explica por qué el Real Madrid evita hablar del último Clásico en Montjuic: "Después del ridículo..."

Tan solo un día después del Clásico que dejó LaLiga prácticamente sentenciada a favor del Barça, por tratar de explicar las 24 horas de después desde la óptica azulgrana, Juanma Castaño planteó en El Partidazo de COPE que en la ciudad condal puedan estar preguntándose por qué no se habla apenas del partido.

EFE Raphinha celebra el 3-2 del Barcelona contra el Real Madrid.

De hecho, en El Partidazo de COPE se habló mucho de la más que inminente llegada de Xabi Alonso al Real Madrid y del no-anuncio del Real Madrid de la salida de Carlo Ancelotti, aunque Castaño advertía: "A mí el Real Madrid no me ha dicho dicho cómo hacer el programa. He elegido lo que es noticia y lo que no", afirmación que ponía en duda Luis García: "Pero se habla de lo que el Real Madrid quería...".

Se montó rápidamente un debate propicio para la intervención de David Sánchez, que aprovechó para comentar cómo manejan este tipo de situaciones el Real Madrid y el Barcelona, llegando a sacar un patrón en común: "El Real Madrid es el único club en el mundo que cuando tiene un problema deportivo no lo quiere tapar con otro tema. Laporta el otro día, para no hablar de una derrota, salió en un juicio y soltó una pedrada para que no hablásemos del juicio y hablásemos del fútbol".

EFE BARCELONA, 11/05/2025.-El entrenador del Real Madrid Carlo Ancelotti durante el partido de la jornada 35 de LaLiga EA Sports entre el Barcelona y el Real Madrid, este domingo en el Estadi Olímpic Lluís Companys.-EFE/ Alberto Estévez

Y en cuanto al Clásico de este domingo en Montjuic, David cree que "el Madrid, después del ridículo que está haciendo contra el Barcelona esta temporada, no le interesa hablar de fútbol. Como al Barcelona, en años anteriores, en los que hizo el ridículo, le interesaba hablar de cosas que no fuese de fútbol".

Luis García mantenía su predisposición a hablar de lo futbolístico: "Entonces ¿vamos a hablar del partido de ayer?", aunque terminó resignándose con cierta ironía: "Es verdad... la agenda la marca la actualidad".

Los dos grandes ejes de información deportiva de este lunes en nuestro país, bien es cierto que vienen dados por la noticia que daba la Confederación Brasileña de Fútbol anunciando, ante el silencio del Real Madrid, que Carlo Ancelotti será su próximo seleccionador, y por otra parte, la noticia que dio Siro López en El Tertulión de que Xabi Alonso se sentará en el banquillo del Real Madrid en el próximo Mundial de Clubes, que ha tenido un recorrido tremendo a lo largo de las siguientes 24 horas.