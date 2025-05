El riesgo que ve Fernando Morientes en la decisión del Real Madrid con Xabi Alonso: "Hay muy poco tiempo"

Publicado el 13 may 2025, 10:15 - Actualizado 13 may 2025, 10:55

La llegada de Xabi Alonso al Real Madrid para asumir el banquillo tras la etapa de Carlo Ancelotti ha generado muchas expectativas… y también algunas dudas. Uno de los que ha analizado con claridad los desafíos de este movimiento es Fernando Morientes, leyenda blanca y comentarista habitual de los partidos en Tiempo de Juego. En una entrevista con Juanma Castaño en El Partidazo de COPE, Morientes ofreció una visión realista del contexto que rodea al futuro del club blanco, subrayando el riesgo que entraña empezar a mitad de camino.

"Por una parte, yo lo veía como un riesgo, pensaba que iba a haber un interino", confesó Morientes ante la pregunta directa de si era una buena idea que Xabi cogiera al equipo en el Mundial de Clubes. "Es que hay muy poco tiempo después de pretemporada", insistió, destacando lo apretado del calendario y la complejidad de comenzar un nuevo proyecto sin una base sólida previa.

Xabi Alonso "asume su riesgo"

El delantero internacional, que vistió la camiseta blanca durante una de sus épocas doradas, explicó que él siempre ha preferido que los proyectos arranquen "de cero", desde la pretemporada, para poder construir un grupo con tiempo, sin improvisaciones. Pero, según él, esta temporada es "un poquito especial", y Xabi Alonso, si finalmente asume el mando, “asume su riesgo”.

EFE El entrenador Xabi Alonso del Leverkusen reacciona durante el partido de fútbol de la Bundesliga alemana entre el Bayer 04 Leverkusen y el Borussia Dortmund en Leverkusen.

"Si sale mal, no pasa nada, porque acaba de llegar. Y si sale bien, pues que bueno, Xabi Alonso, y que voy a empezar la temporada", argumentó Morientes. Para él, el contexto es fundamental: el técnico tolosarra llegaría con el calendario muy avanzado, sin apenas margen para implementar su idea de juego ni hacer muchos cambios tácticos o estructurales. Aun así, reconoce que algunos entrenadores "generan un clima de ilusión" simplemente con su llegada.

“Un problema totalmente defensivo”

En la misma conversación, Juanma Castaño le preguntó por el desplome del equipo de Ancelotti en los momentos decisivos de la temporada. Morientes no dudó: "Yo creo que es un problema defensivo de toda la temporada". Según el exdelantero, no se trata de un problema puntual, ni exclusivo del último clásico. Lo que ha sucedido atrás es "curiosísimo", con una sucesión de lesiones que han afectado a toda la línea defensiva.

"Yo no lo he vivido nunca. He jugado 18 años a nivel profesional y nunca he tenido esa sensación de ir a un partido tan importante como el del otro día con una alineación o con cuatro defensas que probablemente nadie pensaría que iban a ser titulares contra el Barça a principio de temporada", explicó con asombro.

Morientes también se refirió al estilo inamovible de Ancelotti, defendido por muchos pero criticado por otros. "Ancelotti no ha mentido a nadie. Ha seguido haciendo lo mismo. Los cambios han sido siempre muy tarde", dijo. Para él, el problema no está tanto en la gestión de partidos como en la confección de la plantilla. “Yo siempre he abogado por una plantilla como el Real Madrid, que juega tantas competiciones, con dos jugadores de nivel por puesto”.

EFE GETAFE (MADRID), 23/04/2025.- El delantero del Real Madrid Vinicius Jr. (d) saluda a Carlo Ancelotti tras ser sustituido durante el partido de la jornada 33 de LaLiga que Getafe CF y Real Madrid disputan hoy miércoles en el Coliseum de Getafe. EFE/Juanjo Martín

"Cuando tú no tienes al titular y al reserva no lo pones, y tienes que inventar la posición de un centrocampista para ponerlo de lateral… ya estás tocando un poco los programas que se supone que tenías que haber organizado al principio", remató Morientes con contundencia.