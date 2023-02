Efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) desplazados en Turquía han rescatado este viernes con vida a un niño y a una niña y a su madre cuatro días después del fuerte terremoto que se registró el pasado lunes en Turquía y en Siria.

El teniente David Mora, jefe de la sección de Rescate del primer batallón de Intervención en Emergencias de la UME, relata en 'La Linterna' de COPE cómo se sintió cuando rescataron con vida a Muslim, de seis años, a su hermana Leila, de dos años, y a su madre Elif, que levaban bajo los escombros 96 horas: “Nos hemos echado a llorar literalmente. Es una emoción muy grande”.

Una llamada que les alertaba de que había indicios de vida en un pueblo cercano les puso en preaviso: “Unos perros de búsqueda turcos habían marcado una zona y querían que lo verificáramos con nuestros sensores. Mis compañeros consiguieron detectar una señal" y al abrir el hormigón empezaron "a recibir la señal cada vez un poco mejor hasta que conseguimos escuchar los golpes de manera nítida. De esta forma localizamos a las víctimas y en 26 horas han salido con vida, gracias a Dios”.

Primero sale el niño, después la niña y, por último, la madre de los pequeños. Tras 96 horas bajo los escombros, el teniente explica cómo se encontraban: “La madre tenía la voz fuerte, te hablaba. Un capitán turco nos hacía de traductor. Mientras más nos acercábamos, iba ganando fuerza. Lógicamente, no se encontraba bien y nos pedía agua”.

A pesar del duro trabajo de los miembros de la UME, durante 26 horas sin descanso, para rescatar a la familia con vida, David Mora advierte que su vocación para servir les da templanza en estos momentos: “Empiezas muy fuerte, a medianoche puede el cansancio. Llamamos a la víctima para que se mantenga despierta y darle ánimos, estas llamadas nos suben la adrenalina. Agradezco el trabajo de mis compañeros porque no nos ha podido el cansancio. Por la mañana, cuando teníamos contacto continuo con ella, ha sido un trabajo a destajo”.

El importante papel de la UME en los rescates de Turquía

La ministra de Defensa, Margarita Robles, avanzaba la noticia durante su participación en el acto de la firma del documento de cesión de terrenos por parte del Ayuntamiento de Jaén al Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA) destinados al Centro Tecnológico de Desarrollo y Experimentación (Cetedex), y del convenio para la creación de la Cátedra Cetedex entre la Secretaría de Estado de Defensa y la Universidad de Jaén.

De este modo, aprovechando su intervención en este acto, la ministra ha explicado que estaba "pendiente" de una noticia que le acababan de comunicar por teléfono, y que era que, "en este momento, los hombres y mujeres de la UME que están en Turquía en ese drama tan terrible que están viviendo" como consecuencia del terremoto, "acaban de rescatar con vida a un niño y a una niña, y están a punto de rescatar a la madre".





"Cuando he hablado con los que están allí no he dejado de emocionarme, y quería compartir aquí esa emoción con todos ustedes", ha abundado la titular de Defensa, quien, al hilo de este episodio, ha reivindicando "el valor de las emociones", defendiendo que "en la política, como en la vida, es importante sentir y tener emociones", y ha valorado como "especialmente importante" el día de este viernes por esta "primicia" que ha adelantado en este acto en Jaén.

Margarita Robles ha subrayado que, "una vez más, se pone de relieve cómo la solidaridad mueve el mundo", y ha destacado, en su condición de ministra de Defensa, "el esfuerzo que hacen los hombres de nuestras Fuerzas Armadas en cualquier momento, lugar y situación", y en esa línea ha puesto de relieve que los efectivos de la UME están "echando horas y horas sin dormir" con "operaciones muy laboriosas".

Ha añadido que, "cuando se marcharon para Turquía" esos efectivos, ella "les decía que el hecho de salvar solo una vida ya es suficiente", y ha subrayado que, "desde luego, están ayudando", algo que "hoy se plasma en esto", según ha subrayado antes de concluir valorando como "una buena noticia" este rescate "dentro del drama y el terrible dolor que supone ese terremoto".