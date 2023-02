Benigno Blanco, en COPE: "Está en nuestras manos suprimir el 99% de los abortos si apoyamos a las embarazadas"

El abogado y ex director del Foro Español de la Familia, Benigno Blanco, ha pasado este viernes por 'Herrera en COPE' para hablar del respaldo del Tribunal Constitucional a la ley del aborto aprobada por José Luis Rodríguez Zapatero en 2010.

Con total claridad, Blanco ha reflexionado sobre la actual Ley del aborto en un momento en de cierta paradoja. Por un lado, la aprobacion de la Ley de Bienestar Animal y la preocupacion por los animales, y la ayuda humanitaria a las víctimas del terremoto de Siria y Turquía, preocupaciones que contrastan con no proteger la vida de los no nacidos. "Es una esquizofrenia mental", ha resumido.

"Lo más grave de la ley de plazos de Zapatero, que ahora el TC y parece hasta el PP, da por buena es que convierte la vida del no nacido durante las primeras 14 semanas en una cosa privatizada se puede destruir a voluntad. Es decir tiene menos protección que la flora, fauna patrimonio histórico cultural etc. Eso es incompatible en una sociedad que quiere definirse a si misma con un compromiso con la dignidad humana.



Sentencia 'ilegítima'

El director del Foro Español de la Familia ha recordado que "el no nacido es uno de nosotros" y que nunca es legítimo un conflicto vinculando su vida a un método violento. "El aborto es violencia contra el niño y violencia estructural contra la mujer".

Blanco ha puesto el foco en el no nacido. "Hablamos de todo menos de la vida del 'nasciturus'. Hablamos de otras cosas, de la objeción de conciencia los médicos, de los padres, pero no de esto", ha destacado.

Especial énfasis también para las mujeres. "Una ley legitimadora del aborto como esta lo que hace es dejar sola y abandonada ante la tentación del aborto, porque no le ayudamos a encontrar soluciones a un problema derivado de un embarazo imprevisto. Por eso, un aborto tiene dos victimas el niño que no nace y la mujer que lo práctica. Es una ley insolidaria", ha asegurado. "La solución está en una solidaridad activa con toda mujer en esta problemática. Las mujeres no están en la sede del TC. Es la hora de que nos convirtamos todos en el poyo de la mujer", ha detallado



"Esta en nuestras manos"

"Es un momento especialmente grave. Es una sentencia ilegitima. 4 de 7 magistrados están obligados a abstenerse a la votación porque tienen una opinión prefijada sobre el tema", ha afirmado.

"Queremos prohibir que la mujer tenga información. Eso demuestra que hay una mala conciencia colectiva que no se quiere reconocer. Una voluntad de promocionar el aborto", ha asegurado.

Blanco ha dirigido su mensaje en la sociedad, para no abandonar a las embarazadas. "Si el TC, el Gobierno y el Parlamento abandonan a la mujer embarazada, nos queda al resto de ciudadanos hacernos cargo de la defensa de la mujer embaraza y de la vida porque no se puede renunciar a esta causa. Yo no pienso acostumbrarme al aborto y dar esta situación por definitiva", ha explicado en 'Herrera en COPE'.

Por apuesta porque sea la sociedad y su ayuda la que acabe con el aborto. "No conozco a ninguna mujer que haya tenido un hijo y se haya arrepentido, y conozco a muchas que han abortado y se han arrepentido. Es recibir cariño y atencion. Está en nuestras manos suprimir el 99% de los abortos si no dejamos sola a estas mujeres", ha concluido.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado