'Crónicas perplejas': "Ya apenas hay tiendas de música y ahora las colas son virtuales"

13 may 2025

En esta sección de 'Herrera en COPE' , Antonio Agredano mezcla lo “cotidiano y exótico” con una particular visión de las cosas de la vida capaz de equiparar con lo más sorprendente en sus 'Crónicas perplejas' .

Ya sabéis, los que me escucháis aquí a diario, que soy un hombre nostálgico que lucha para no serlo. Miro atrás embobado y pienso en lo que tuvimos, en lo que perdimos, pero que luego me pellizco a mí mismo, y hablo de las cosas que hemos ganado con el tiempo. Y aun así, cómo echo de menos las tiendas de discos.

Primero eran vinilos, luego muchas cintas de casete, después ya todo lo invadieron los cedés. Aquellas tiendas, con sus auriculares para escuchar las novedades, sus camisetas en el perchero, pósteres de tus grupos favoritos.

Cuando la música era también algo físico. Más allá de darle al play en una aplicación. Aquellos álbumes se tocaban, se guardaban, se sentían de otra forma. Uno abría sus discos rezando para que los libretos trajeran las letras en inglés. Llegar a casa. Ponerlo en la minicadena. Tumbarse en la cama, canción a canción. Eligiendo nuestras preferidas en la primera escucha.

También en esas tiendas se vendían las entradas para los conciertos. A una de ellas, en Córdoba, Fuentes Guerra se llamaba, fui con 18 años. Quería ver a The Cranberries. Mi primer gran concierto. En Madrid. Recuerdo los nervios. La entrada física. Organizar el viaje. Ponerme en primera fila. Las lágrimas cuando tocaron Linger.

Todo ha cambiado. También yo. Ya apenas hay tiendas de música. Ahora las colas son virtuales. En el móvil caben todas las canciones del mundo. En internet podemos encontrar las letras, los acordes, vídeos de conciertos, el setlist que van a tocar y hasta la ropa que van a llevar nuestros artistas favoritos.

Hemos perdido el misterio. Y una sociedad sin misterio es una sociedad yerma. Lo veis. Yo no quiero ponerme nostálgico. Pero extraño aquellas tiendas. El sonido de los cedés chocando suavemente unos contra otros mientras los mirábamos en los estantes. Cuando la música también era tacto.

