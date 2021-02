Correas: "Es llamativo que Sánchez tenga que recordar a su socio que España es una democracia plena"

Audio

Parece mentira que con la que está cayendo en este país, cuando todavía hay gente que pierde la vida por centenares a causa del coronavirus, cuando hay miles de negocios mirando por el precipicio de la quiebra y cuando son millares los autónomos que solo ven niebla en la bola de cristal y millares los trabajadores que viven en la incertidumbre, parece mentira que con todo esto, el protagonismo se lo lleve una minoría de radicales que la emprende a pedradas con la policía y a mecherazo con los contenedores. Parece mentira, pero así estamos.

Una noche más, varios puntos de Cataluña y en especial Barcelona han sido el escenario de una batalla campal tras las concentraciones de protesta por la entrada en prisión del rapero Pablo Hasél. Es un escenario reiterado. Quema de contenedores, mobiliario destrozado, pillaje en algunas tiendas. Hoy son 4 los detenidos en Barcelona y Gerona tras los disturbios.

En el resto de España, la policía mantiene dispositivos preparados ante las concentraciones convocadas durante el fin de semana.

PODEMOS Y LA JUSTIFICACÓN DE LA VIOLENCIA

Todo este asunto, tiene su importante derivada política. Podemos ha intentado sacar tajada de la detención de Pablo Hasel enmarcando todo en el debate de la libertad de expresión. Eso le ha llevado a justificar las movilizaciones de protesta que luego han acabado en disturbios. Un mensaje lanzado para no perder ese hilo de la izquierda más radical pero, sin embargo, fue un mensaje que no lanzó Pablo Iglesias, lo hizo Echenique, posiblemente para que la imagen del vicepresidente no se desgastara.

De poco vale porque nada se hace en Podemos sin que lo controle Pablo Iglesias. Eso, a nadie se le escapa.

SÁNCHEZ Y SU (INQUIETANTE) MENSAJE A PODEMOS

Ahora bien, tan calculados parecen los comentarios en Podemos como los silencios en el PSOE. Poco a poco han ido sumándose críticas desde el Gobierno a las palabras de Echenique, pero el Presidente ha tardado 3 días en posicionarse para decir que “España es una democracia plena y resulta inadmisible cualquier tipo de violencia”. Es la réplica a su socio de gobierno, sin citar a su socio de gobierno.

Eso sí, los 3 días le han servido a Sánchez para que Podemos se haya embarrado en este asunto del rapero que ha acabado en enfrentamientos con la policía. Y tres días después, aparece el Presidente con la oportunidad de reforzar su papel de hombre de Estado frente a la salida de guión de su socio de Gobierno.

Ahí se ha quedado Sánchez, con una actitud casi didáctica, recordando a su socio que España es una democracia plena y que no cabe la violencia. Lo llamativo (y hasta cierto punto inquietante) es que haya tenido que lanzar este mensaje al partido con el que gobierna. Esto también parece mentira. Pero así estamos.

