Sánchez vuelve a marcar distancias con Iglesias: las otras frases que definen su tensión con Podemos

La coalición de Gobierno entre el PSOE y Unidas Podemos vive una tensión creciente en febrero. El último motivo de discrepancia entre los componentes del Ejecutivo ha venido dado por las manifestaciones en favor de Pablo Hasél. Los representantes de la formación morada se han mostrado favorables a las mismas, a pesar de que los disturbios y la violencia las han caracterizado.

Mientras en Podemos no condenan los hechos, sí lo hacen desde la facción socialista de Moncloa. Encabezada por un Pedro Sánchez que este viernes ha roto su silencio sobre lo ocurrido para desmarcarse de sus aliados en el poder: “En una democracia plena, y la española es una democracia plena, resulta inadmisible el uso de cualquier tipo de violencia. Y no hay excepción a esta regla, no hay causa, ni lugar ni situación que pueda justificar el uso de la violencia”.

“La violencia es un ataque a la democracia, y, en consecuencia, el Gobierno hará frente a cualquier tipo de violencia y garantizará la seguridad”, ha recalcado, además, el presidente. No es la primera vez en la que Sánchez tiene que dar un paso al frente para distanciarse, con contundencia, de Podemos y, sobre todo, de Pablo Iglesias. Aquí van algunas otras.

EFE/ J.j. GuillénJ.J. Guillén

El arranque de la coalición

Al poco de hacerse efectivo que el PSOE y Podemos gobernarían juntos el país, Pedro Sánchez ya fue muy claro al respecto de cómo funcionaría su asociación en el mando. “Este Gobierno tiene un firme propósito de unidad. Se va a nutrir de ideas plurales, pero va a caminar en una sola dirección; hablará con varias voces, pero siempre con una misma palabra”, afirmó en enero de 2020. Ya entonces, Iglesias y los suyos empezaban a salirse del guion (en ese momento, adelantándose al anuncio oficial de los representantes de su partido que se sentarían en el Consejo de Ministros).

El rifirrafe entre Iglesias y Espinosa de los Monteros

A finales de mayo de 2020, se hizo muy notorio el enfrentamiento parlamentario entre el vicepresidente segundo del Gobierno y el portavoz parlamentario de Vox. “Yo creo que a ustedes les gustaría dar un golpe de Estado, pero que no se atreven”, llegó a afirmar Iglesias. Tales palabras enfurecieron tanto a Espinosa de los Monteros como para que abandonase la sala, con un ácido “Cierre al salir, señoría” como despedida del líder de Podemos.

Ante este suceso, Sánchez dio un tirón de orejas público a su socio de Gobierno: “Todos tenemos que hacer por no entrar en las provocaciones que algunos actores políticos están planteando en el discurso público. Si hay alguien que tiene más responsabilidad en no caer en esas provocaciones, es el Gobierno de España”, declaró. Iglesias no tardó en reconocer que se había equivocado.

El movido arranque de curso político

El pasado 31 de agosto, los ataques a la monarquía y a los jueces por parte de Podemos estaban a la orden del día. Por eso, Sánchez aprovechó un acto al que asistieron los principales empresarios españoles y también Iglesias para intentar calmar los ánimos de sus socios.

“Nadie tiene derecho a no arrimar el hombro porque tenga una ideología distinta, una identidad distinta al Gobierno de turno”, consideró entonces. “Respeto a todas las instituciones que ampara la Constitución, no sólo a las que conviene en un momento dado por intereses políticos. A las duras y a las maduras”, dejó claro también.

La opinión de Iglesias sobre los independentistas

Durante la última campaña electoral en Cataluña, las entrevistas de Pablo Iglesias dieron mucho de que hablar. En una que concedió a La Sexta, el vicepresidente segundo consideró al expresidente catalán, Carles Puigdemont, un “exiliado” a la altura de los que hubo en España por la Guerra Civil.

“Somos un partido que ha sobrevivido a la persecución, al exilio. Hablo del verdadero exilio por defender la legalidad democrática y por combatir una dictadura tan ilegítima como despótica”, fue la respuesta encubierta de Sánchez durante el último Comité Federal socialista.

Iglesias y la democracia

De nuevo en campaña, unas nuevas palabras de Iglesias levantaron mucha polvareda: “No hay una situación de plena normalidad política y democrática en España”. Medio Gobierno salió a contradecir esta opinión, y Sánchez no quiso ser menos.

En un acto de campaña, el presidente habló del PSOE como “la izquierda con experiencia” y como esa “izquierda que se centra en los problemas reales de los ciudadanos”. También aseguró: “El cielo está aquí, en la tierra. Aquí es donde está”. La referencia a una de las frases más recordadas de Iglesias (“El cielo no se toma por consenso, sino por asalto”) no pasó desapercibida.

EFE/Alberto EstévezAlberto Estévez

¿En qué punto están las relaciones entre el PSOE y Podemos?

Si hubiese que definir esta coalición, el concepto más apropiado para hacerlo sería el de la calma tensa: la liebre puede saltar en cualquier momento. Los episodios controvertidos no han sido escasos precisamente desde enero de 2020: ninguneo a la monarquía, pactos con nacionalistas, hacer oposición dentro del propio Gobierno, Ley de Vivienda, leyes de igualdad, pensiones, Pablo Hasél... Y, a pesar de todo, se ha vencido a la zozobra... por el momento.

Es cierto que las últimas semanas han sido especialmente pródigas en polémicas de Podemos y sus representantes. No obstante, nada parece indicar que haya una ruptura en mente provocada por las salidas de tono que se han dado hasta ahora. Aunque la amenaza de tormenta, por lo visto hasta la fecha, siempre está ahí.