"Trump puede identificar productos españoles que sean importantes en la Unión Europea y sancionarlos, si aplicas un arancel a algo que aporta España al 90 por ciento, perjudicas solo a ellos"

La tensión entre Donald Trump y Pedro Sánchez ha alcanzado uno de sus puntos más álgidos, abriendo una de las crisis diplomáticas más serias de los últimos años. El detonante ha sido la negativa del gobierno de España a permitir el uso de las bases de Morón y Rota para operaciones de Estados Unidos. Este escenario ha sido analizado en el programa 'La Linterna' de COPE, donde el periodista Ángel Expósito ha encendido 'El Foco' con David Alandete, corresponsal en Washington.

Represalias comerciales, el principal temor

El corresponsal de COPE ha advertido que, a pesar de que los aranceles se aplican a nivel de la Unión Europea, Washington tiene un "margen de maniobra bastante claro". Según Alandete, "Trump puede identificar productos españoles que sean importantes en la Unión Europea y sancionarlos, porque es cierto que los aranceles se aplican a nivel de Unión Europea, pero si tú aplicas un arancel a un producto que España aporta el 90 por ciento, estás perjudicando a España". Economistas como Rafael Pampillón ya han analizado cómo Trump podría hacer la vida imposible a las empresas españolas.

Ya existe un precedente que demuestra la viabilidad de esta estrategia. David Alandete ha recordado lo que "sucedió en el 2020 con los aranceles por la tasa digital". En aquella ocasión, "acabó el campo español pagando un alto precio", afectando gravemente a sectores tan importantes como el vino, los quesos o la aceituna, que fue "la más castigada".

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez

La cooperación en la OTAN, en el aire

La crisis no solo afecta al ámbito comercial. En el plano militar, Estados Unidos ya está "considerando penalizaciones que tienen que ver con la cesión de armamento militar y misiones conjuntas". Alandete ha señalado el desequilibrio en la relación, recordando que EE. UU. es la primera potencia militar y que España era, hasta hace poco, el país de la Unión Europea que menos invertía en defensa antes de alcanzar el 2% del PIB, una situación que ha llevado a que Trump asegure que España es un "aliado terrible".

Desde Washington, se ha llegado a la conclusión de que, a pesar de que se considera que el gobierno de Pedro Sánchez "ha pasado finalmente por el aro", la percepción dominante es que "España no es confiable". Esta falta de confianza podría tener un "alto precio" en la cooperación bilateral.

Presidente Donald Trump

El futuro incierto de las bases españolas

El pulso diplomático también puede provocar serios problemas en las bases de uso conjunto. En Rota se encuentran seis buques del sistema AEGIS, convirtiendo a España en un "nodo crucial de uno de los escudos más sofisticados del mundo". Sin embargo, Alandete ha afirmado que "es muy probable que Estados Unidos quiera reconsiderarlo", ya que desde la perspectiva del Pentágono, se considera que en un momento de extrema necesidad, "esas bases le han servido de muy poco".

La situación se enmarca en un contexto de movimientos en la administración Trump, como el reciente anuncio del cese de Kirstjen Nielsen, secretaria del Departamento de Seguridad Nacional. La amenaza completa de Trump, analizada por David Alandete, se percibe como una posibilidad real con consecuencias directas para la economía y la defensa del país.