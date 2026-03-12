"Es una noticia importante para los autónomos, podrían ahorrarse 600 euros al mes por el IVA franquiciado pero Hacienda no lo aplica desde diciembre del 2024"

Bruselas ha decidido llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por no trasponer la directiva comunitaria que permite eximir del pago del IVA a pymes y autónomos. La economista Pilar García de la Granja, en la sección 'Economía de bolsillo' del programa 'Herrera en COPE', ha analizado la situación, explicando que el Gobierno se ha negado a aplicar esta medida a pesar de la obligación de hacerlo.

Escúchalo en Podcast El Gobierno sigue sin aplicar el IVA franquiciado a los autónomos | Economía de Bolsillo Economía de bolsillo con Pilar García de la Granja Escuchar

¿En qué consiste el IVA franquiciado?

El mecanismo en cuestión es el sistema de IVA franquiciado, una propuesta de la Comisión Europea ya adoptada con matices por todos los países de la Unión Europea, a excepción de España. Según ha explicado García de la Granja, este sistema permite que los autónomos y pymes que facturen menos de 85.000 euros anuales queden exentos de repercutir, liquidar y declarar el impuesto. "Imagínate la liberación que es para más de 3 millones y medio de autónomos y casi 3 millones de pymes", ha comentado la economista.

La no aplicación de esta medida sitúa a los profesionales españoles en una clara desventaja competitiva frente a sus homólogos europeos. La Comisión advierte que España debe trasponer la directiva igualmente para que las pymes establecidas en el país puedan, al menos, disfrutar de esta exención en otros estados miembros donde sí se aplique.

Un ahorro de más de 600 euros anuales

La Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), presidida por Lorenzo Amor, ha cuantificado el impacto de esta medida. Según un informe presentado por la organización, la aplicación del IVA franquiciado beneficiaría a unos 770.000 trabajadores autónomos en España. El ahorro medio por profesional ascendería a 660 euros anuales, una cifra que, según Pilar García de la Granja, "le ayudase a solucionar la papeleta a miles de autónomos en este país".

El informe de ATA, publicado el 21 de enero de 2026, detalla que el ahorro individual se desglosa en 300 euros al año por la eliminación de costes de contabilidad y la presentación de declaraciones, y otros 360 euros anuales en tiempo administrativo. En conjunto, el ahorro anual para el colectivo superaría los 500 millones de euros.

Europa Press El presidente de ATA, Lorenzo Amor

Desde ATA consideran la noticia de Bruselas como "muy importante" para un colectivo que se siente discriminado. El informe de la federación concluye duramente al afirmar que "la omisión legislativa del Estado español genera un perjuicio de tracto sucesivo, materializado en una pérdida económica que se reitera y consolida año tras año".

La obligación de trasponer la directiva

El Gobierno español tenía como fecha límite el 31 de diciembre de 2024 para trasponer la directiva, pero ha incumplido el plazo. Tal y como ha señalado García de la Granja, el Ejecutivo está "obligado a la trasposición, aunque no a la aplicación tal cual", pudiendo introducir matices como han hecho otros países. Paradójicamente, el Gobierno sí ha aplicado esta trasposición para el IVA de productos de segunda mano, como obras de arte o antigüedades.

El coste estimado de esta medida para las arcas públicas se situaría en una horquilla de entre 625 y 650 millones de euros anuales, según las proyecciones del Gabinete de Estudios de ATA. Sin embargo, para la organización de autónomos, su implementación no es solo una cuestión de cumplimiento con la normativa europea.

Es una medida de justicia fiscal y de apoyo estructural a un pilar fundamental de nuestra economía" Lorenzo Amor Presidente de ATA

La federación insiste en que la adopción del IVA franquiciado es "una medida de justicia fiscal y de apoyo estructural a un pilar fundamental de nuestra economía", en referencia a los miles de autónomos y pymes que facturan menos de 85.000 euros al año. El presentador, Jorge Bustos, ha concluido mostrando su escepticismo sobre el "ánimo y el cariño de María Jesús Montero" hacia el colectivo.