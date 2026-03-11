Trump amenaza nuevamente a España por la guerra de Irán: "Puede que corte todo el comercio con ellos"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha acusado a España de "no cooperar en absoluto" en la guerra de Irán, criticando la "mala" actitud del Gobierno español y reiterando sus amenazas de cortar el comercio con el país.

Así se lo ha hecho saber el presidente norteamericano al corresponsal de COPE David Alandete una vez que le ha preguntado si está España cooperando con los Estados Unidos.

"No, no lo están. Creo que no están cooperando en absoluto. España creo que lo está haciendo muy mal. Muy malos, no son buenos en absoluto. Puede que corte todo el comercio con ellos", contestaba Trump.

Ante esta nueva amenaza de Donald Trump, Alandete insistía: "¿Cortaríais del todo? ¿Cortaríais todo el comercio con España?"

"No sé qué está haciendo España. Han sido muy malos con la OTAN, se protegen, no quieren pagar su parte justa y ha sido así durante muchos años".

"El pueblo de e España es fantástico. El liderazgo no es tan bueno", advirtió Trump, quien la semana pasada cargó contra España por no permitir el uso de las bases de Rota y Morón para los ataques a Irán.

El estadounidense amenazó con cortar todo el comercio con España e imponer un embargo comercial al país, que como parte de la Unión Europea negocia en bloque las relaciones comerciales con Washington.

Sánchez, por su parte, ha calificado de "error" las operaciones en Irán que a su criterio tendrán consecuencias notables, al tiempo que ha demostrado su "admiración" por la sociedad estadounidense y su "respeto" a la Presidencia de ese país.

España alberga varias instalaciones utilizadas por Estados Unidos y la OTAN como parte de su arquitectura de defensa en el Mediterráneo.

Entre ellas destacan la base naval de Rota y la base aérea de Morón, que sirven como puntos estratégicos para operaciones militares, logísticas y de despliegue rápido de la Alianza en Europa, África y Oriente Medio.

Tras el inicio de los ataques contra Irán, Madrid envió la fragata 'Cristóbal Colón' a Chipre para contribuir "a la defensa y la seguridad colectiva" de las naciones europeas