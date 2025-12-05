El parecido que Manolo Lama saca a Wayne Gretzky con Alberto Núñez Feijóo durante el sorteo del Mundial: "Es igual"

El equipo de 'Tiempo de Juego' se encontraba cubriendo en directo el sorteo del Mundial 2026, un evento seguido a nivel global que contó con la presencia de numerosas estrellas del deporte. Durante la retransmisión, los comentarios espontáneos de los locutores añadieron, como es habitual, una nota de color a la gala.

Uno de los protagonistas inesperados fue Wayne Gretzky, considerado por muchos como el mejor jugador de la historia del hockey hielo. El equipo de comentaristas señaló su presencia, identificándolo como "una referencia en la NHL" y recordando sus impresionantes logros, como haber ganado nueve veces el Trofeo Hart al jugador más valioso.

Alamy Stock Photo Los Ángeles, California - Janet Jones y Wayne Gretzky en la cena de celebridades del 25.º aniversario de la Fundación Harold y Carole Pump, celebrada en el Hotel Beverly Hilton de Beverly Hills.

El momento 'Feijóo'

Fue entonces cuando Manolo Lama intervino con una de sus características ocurrencias. Al ver a Gretzky en pantalla, el popular locutor no pudo evitar señalar un sorprendente parecido físico con el líder del Partido Popular, Alberto Núñez-Feijóo. La comparación culminó con una sentencia rotunda: "Es igual".

Otras estrellas en el sorteo

Gretzky no fue la única leyenda deportiva presente. La gala también contó con la imponente figura de Shaquille O'Nea'. Se recordó su mítica carrera como pívot de Los Ángeles Lakers, con quienes consiguió tres anillos de campeón siendo el MVP de todas esas finales, además de otro título que logró con los Miami Heat en 2006. Su aparición se sumó a la de otras personalidades, cuyo gesto hacia Melania también fue muy comentado.

Estos momentos espontáneos demuestran cómo los grandes eventos deportivos, como este Mundial de récord con más partidos que nunca, trascienden lo puramente competitivo para convertirse en un espectáculo global donde todo puede pasar, incluso en la mesa de retransmisión.