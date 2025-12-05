Poli Rincón, exjugador internacional español, apoya al seleccionador Luis de la Fuente sobre el posible papel de Lamine Yamal en el Mundial 2026: "Totalmente convencido de que va a pasar"

El reciente sorteo del Mundial de 2026 ha generado un intenso debate en el entorno de la Selección Española. Las palabras del seleccionador, Luis de la Fuente, sobre el potencial de Lamine Yamal han encontrado un firme defensor en Poli Rincón, exjugador internacional, quien ha elogiado sin reservas la capacidad de análisis del técnico.

Un jugador de época

El seleccionador nacional ha afirmado que Lamine Yamal "puede llegar a ser un jugador de época" al nivel de figuras como "Messi, Maradona o Cristiano". De la Fuente, quien se ha definido como "una persona muy exigente", ha puesto el foco en el propio jugador, destacando que "tiene que ser él el que tiene que estar exigiéndose cada día un poquito más, pero depende mucho de él".

AFP7 vía Europa Press Lamine Yamal durante el entrenamiento del FC Barcelona

Fe ciega en el seleccionador

Por su parte, Poli Rincón ha respaldado sin fisuras la visión del entrenador. "Lo creo a pie juntillas, no tengas ninguna duda", ha declarado el exjugador, mostrando su plena confianza en el criterio de De la Fuente para vaticinar el futuro del joven extremo en un Mundial.

Alamy Stock Photo Luis De La Fuente y Lamine Yamal durante la final de la Liga de Naciones de la UEFA 2025

Rincón ha argumentado su postura elogiando la inteligencia del técnico: "este hombre sabe de fútbol, nos lo ha demostrado, piensa cosas que nosotros no no pensamos". Ha concluido que, si el seleccionador lo ha previsto, está "totalmente convencido de que va a pasar", y que el éxito final "va a depender solamente del jugador y del seleccionador".