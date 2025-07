España abandona su puesto militar en un país del mundo donde tenía 500 efectivos y que es "una amenaza para la seguridad global"

España ha puesto punto final a su última misión militar en el Sahel, una región que el propio Gobierno califica como "epicentro de la actividad yihadista" y "amenaza para la seguridad global" en sus informes oficiales. El Destacamento Aéreo Táctico (DAT) 'Marfil', desplegado en Senegal desde 2013, ha cerrado oficialmente sus operaciones tras un acto de arriado de bandera celebrado este fin de semana, según confirmaron fuentes del Ministerio de Defensa.

La retirada, analizada en profundidad este lunes en La Linterna de COPE por el periodista de internacional de ABC Enrique Serbeto, se produce en un contexto de creciente inestabilidad en la zona y de repliegue europeo, dejando un vacío que potencias como Rusia y China ya están ocupando.

El final de una misión estratégica

El DAT 'Marfil', compuesto en sus momentos de mayor actividad por hasta 70 militares y dos aviones de transporte (un C-130 Hércules y un CASA C-295), ha sido durante más de una década un pilar de la proyección militar española en África. Su principal función era brindar apoyo logístico a las operaciones antiterroristas de Francia, la ONU y la UE en Malí, Burkina Faso, Níger y otros países de la región.

Sin embargo, como destacó Serbeto en La Linterna, "la ola de soberanismo y sentimiento antifrancés que barre África Occidental" ha terminado por arrastrar también a España. "Compartíamos base con los franceses, y si ellos entregan las llaves, nosotros no podemos quedarnos", explicó el coronel Fernando Lechuga, agregado de Defensa en Dakar, durante el programa.

La retirada no ha sido abrupta, sino el resultado de un "efecto dominó" iniciado con los golpes de Estado en Malí (2020), Burkina Faso (2022) y Níger (2023), que llevaron a la expulsión de las tropas francesas y al colapso de misiones internacionales como la EUTM Malí. Senegal, hasta ahora un aliado estable, sumó presión en noviembre de 2024 cuando su presidente, Bassirou Diomaye Faye, exigió la devolución de todas las bases francesas. "Las tropas españolas no han sido expulsadas, pero sin la cobertura logística y de seguridad de Francia, la misión ya no era viable", admitió Serbeto.

Un vacío que preocupa a Seguridad Nacional

Pese a su salida, el Gobierno insiste en que el Sahel sigue siendo "una prioridad". Así lo refleja el último informe del Departamento de Seguridad Nacional, dependiente de Presidencia, que alerta de que la región es "un polvorín" para España en dos frentes críticos: el terrorismo y la migración irregular. El documento, citado por ABC, subraya que el Sahel concentra "la mayor actividad yihadista del mundo", con grupos como Al Qaeda y el Estado Islámico multiplicando sus ataques en 2024. Además, advierte de que estos grupos "se alían con redes de crimen organizado para explotar flujos migratorios hacia Europa".

La conexión entre terrorismo y migración es especialmente preocupante. En 2024, España registró un récord de llegadas irregulares por mar, con un perfil mayoritario de migrantes procedentes del Sahel (frente a los tradicionales originarios de Marruecos). Seguridad Nacional vincula este fenómeno a la "confluencia de precariedad, inestabilidad política y control territorial por parte de milicias armadas". "Sin presencia militar, perdemos capacidad de inteligencia y cooperación con las autoridades locales", señaló un analista consultado por ABC.

La Linterna: "Es un error estratégico"

En su intervención en La Linterna, Enrique Serbeto contextualizó la retirada dentro de la "gran partida de ajedrez geopolítico" que libran Rusia y China en África. "Moscú ya ha firmado acuerdos de seguridad con Mali, Burkina Faso y Níger, y despliega mercenarios del Grupo Wagner. Pekín, por su parte, invierte en infraestructuras a cambio de acceso a recursos naturales", explicó. Para Serbeto, el repliegue europeo, incluido el español, "deja el campo libre a potencias que no priorizan la estabilidad ni los derechos humanos".

Ángel Expósito, director del programa, recordó que el Sahel fue escenario de "una de las misiones más longevas y discretas" de las Fuerzas Armadas españolas. "Allí no solo se transportaban soldados o suministros; se vigilaban rutas de tráfico de drogas y se apoyaba a la Guardia Civil contra las pateras", destacó. La pregunta que quedó flotando en el estudio fue: "¿Cómo combatiremos amenazas como el yihadismo o el narcotráfico sin bases en terreno?".

En cualquier caso, Defensa asegura que mantendrá "actividades de seguridad cooperativa" en Senegal, como cursos de formación para militares locales y patrullas navales en el Golfo de Guinea. Sin embargo, expertos consultados por ABC coinciden en que estas medidas son "insuficientes" frente a la escalada de violencia. "Sin aviones ni efectivos desplegados, nuestra capacidad de reacción ante una crisis se limita", afirmó un oficial retirado.