Julio Maldonado 'Maldini', y su golpe de realidad con el momento del Real Madrid pese a su triunfo frente al Alavés: "Se va a enfrentar a equipos muy poderosos"

Que el Real Madrid haya logrado ganar al Deportivo Alavés en Mendizorroza no quiere decir nada diferente a lo vivido en las últimas jornadas por parte del conjunto blanco, salvo que parece que se frena el empuje al abismo del entrenador Xabi Alonso.

El especialista de fútbol de Tiempo de Juego, Julio Maldonado 'Maldini', mantuvo su tono crítico con el equipo blanco a pesar de sumar los tres puntos en Vitoria: "El Madrid gana un partido que necesitaba ganar, pero a mí no me ha convencido demasiado", expone el periodista, aunque señala que ha habido "tramos del partido un poquito mejor en los que ha tenido más actitud, con más dominio".

Pese a todo, Maldini no obvia que este domingo, el equipo blanco ha tenido delante a un equipo de la zona media de la clasificación en LaLiga, lo que no le deja con buenas perspectivas de cara a los grandes objetivos de la temporada: "Yo creo que si pensamos realmente en los objetivos del Madrid, que es ganar los títulos, se va a enfrentar a equipos realmente poderosos y yo, sinceramente, no le veo demasiadas posibilidades ante ese tipo de equipos"

LOS BROTES VERDES EN EL REAL MADRID

Pese a la sensación 'gris' en general, en el análisis concreto de algunos jugadores, Maldini apunta ciertos brotes verdes: "Mbappé y Courtois son una gran noticia en el Madrid", comentó, a lo que añadió que "ha mejorado Bellingham hoy un poquito y yo creo que la buena noticia es la mejoría de Rodrygo", que no marcaba en LaLiga desde enero.

Sobre Vinicius, comentó que "está flojo, aunque ha hecho una jugada de gol, pero está flojo y creo que le falta mucho todavía", finalizó antes de dejar en el aire la capacidad del técnico tolosarra de mantener la remontada: "Vamos a ver si es capaz de conseguirlo Xabi Alonso"