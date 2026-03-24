Giuliano Simeone confiesa que nunca ficharía por el Real Madrid: "No, imposible"

El futbolista del Atlético de Madrid, Giuliano Simeone, ha dejado unas declaraciones contundentes sobre su futuro y sus lealtades en el mundo del fútbol. Durante una entrevista en el canal de YouTube 'Lo Del Pollo', el delantero ha sido tajante al descartar por completo la posibilidad de fichar por ciertos equipos, mostrando un fuerte compromiso con sus colores.

Negativa rotunda al Real Madrid

Ante la pregunta de si aceptaría una oferta del club blanco, Simeone no solo respondió con un simple "no", sino que enfatizó su rechazo. "Te digo que no, no puedo", aseguró ante la hipotética llamada de Florentino Pérez, dejando clara su postura: "Imposible. No hay ni una chance". Su respuesta descarta cualquier especulación sobre un posible futuro vestido de blanco, reforzando su identidad atlética.

Tampoco hay opción para Boca Juniors

La misma firmeza mostró al ser consultado sobre un hipotético interés de Boca Juniors, presidido por Juan Román Riquelme. A pesar de la insistencia del entrevistador, quien planteó un escenario donde Riquelme le ofreciera un puesto en el equipo, la respuesta de Simeone fue idéntica. "No, Boca no. Imposible. No hay ni una chance", declaró el futbolista, cerrando la puerta también al club xeneize.

Consciente de que sus palabras podrían ser recordadas en el futuro, el delantero se mostró seguro de su decisión. Ante la advertencia del entrevistador sobre los archivos y el futuro, Simeone contestó con seguridad: "No, no va a pasar". Estas declaraciones reafirman el fuerte vínculo de Giuliano Simeone con el Atlético de Madrid y su nulo interés en vestir las camisetas de equipos rivales.