Expósito: “Alivio para Casado y suplicio para Sánchez”

La semana termina como un suplicio para Pedro Sánchez... Que no ha hecho más que empezar... Y a la vez... Con un enorme balón de oxígeno para Pablo Casado. Ni la universidad Rey Juan Carlos ni la fiscalía del Tribunal Supremo ven caso en el máster del líder del PP. La guinda… Manuel Valls que todo pinta… se presenta a alcalde de Barcelona por ciudadanos.

Dicho lo cual... La tesis de Sánchez,, los nuevos capítulos del sainete del libro de Pedro Sánchez... Están influyendo y mucho, en el panorama político. No tiene razón, en absoluto, el presidente del gobierno cuando dice que todo esto es ruido. O no dice la verdad... O se engaña o no sabe de lo que está hablando.

De otra cosa como de diplomacia económica no sé si Sánchez sabe algo... Pero de estrategia, de aguantar y de táctica política... Para su interés... Sánchez sabe mucho. Y a las pruebas y a su currículum me remito.

Por eso no creo que Sánchez se engañe o se equivoque... No. Sánchez y sus asesores de marketing no están diciendo la verdad. La movida de la tesis... Los párrafos del libro... Su reacción amenazante... La descomposición de sus gestos... Le están haciendo mucho daño. Ante su ego, ante sus socios, ante sus barones y baronesa... Y ante la votancia.

Así que analicemos la situación por familias. Empezando por el partido del gobierno. Me imagino a Fernández Vara, a Lambán o a Javier Fernández... Pensando qué virguerías hacer para justificar lo injustificable cuando les pregunten por esta inmensa chapuza en ha campaña electoral de sus autónomicas. O a Susana Díaz... Que será la primera en comerse el marrón.

Y es que los barones y la baronesa no son Adriana Lastra no la ministra portavoz Isabel Celaá o José Luis Ábalos. Ellos y ella si que se enfrentan a las urnas.

Si a este carajal le unes la hipoteca de la moción de censura... Los socios que dejarán de serlo cuando lo consideren oportuno y si le añades aquello del peor resultado de la historia al peor resultado de la historia... Complicado panorama el de la PSOE.

Hablando de socios... Podemos. ¿Pedro Sánchez se fía de Pablo Iglesias? Como diría Adriana Lastra... Por favor...

Porque Pablo Iglesias se agarra a Sánchez como salva vidas... Y Sánchez a Pablo Iglesias... Por pura aritmética. No sé soportan. Son dos ambiciones infinitas... Imposibles de conciliar, al menos sinceramente.

Pablo Iglesias tiene que mantener sus alcaldías como sea; tiene que sacudirse la caspa chavista, los cheques de Irán... Y tiene que hacer olvidar el pijerío de su casoplón de Galapagar. Para eso, aunque sea por diez minutos, necesita agarrarse a un salva vidas cutre.

Junto a Podemos... El resto de socios. Los independentistas catalanes que no saben cómo salir de su propio suicido... Pero que van a hacer lo imposible por que no llegue Rivera y el PP. Y el PNV... Que con la buchaca llena... Está negociando con Batasuna un nuevo estatuto vasco. Ya les vale. Los de Imaz y Urkullu... Con Otegui. Tela.

Desde la oposición... El PP mantiene un súper problema y un periodo de transición. Pablo Casado respira en lo personal, pero el calendario juega en su contra. Muy a su pesar... Con toda la injusticia que quieras... Porque van a llegar los juicios, los sumarios y los banquillos. De Bárcenas, Rato, Gürtell en sus mil variantes, Púnica, Lezo y lo que te rondaré.

Y le va a pillar todo... El calendario judicial y el calendario electoral... En plena mudanza. Con casado y los suyos aterrizando. Así que ahora que se van a quitar el lastre del máster... Ya pueden correr.

Y Ciudadanos... Claro. Que juega con balones de oxigeno tipo Manuel Valls en Barcelona y que ha pillado cacho. Rivera ha mordido presa con la tesis. El libro tesis ha sido como la pócima de panoramix para Obelix. La tesis y el libro es la pócima de Sánchez para rivera. Y lo saben ambos.

La duda pues... A estas alturas del partido es muy sencilla: si la suma PP-Ciudadanos u ¡ojo!... La suma Ciudadanos-PP... Es suficiente para la mayoría absoluta.

El quid de la cuestión es... Si el desgaste insufrible y las hipotecas de Sánchez... Le regalan la Moncloa al tándem Casado-Rivera... U ¡ojito!... Al tándem Rivera-Casado.