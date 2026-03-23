Ignacio Cantos, inversor: "Hay mucha gente saliendo del oro porque hay muchas ganancias acumuladas, el dinero rápido se ha ido de ese mercado"

El precio del oro, considerado históricamente como el principal valor refugio en tiempos de incertidumbre, está experimentando una sorprendente caída. El director de Inversiones en ATL Capital, Ignacio Cantos, ha explicado en 'La Linterna' con Ángel Expósito que este movimiento responde a una masiva recogida de beneficios. "Hay mucha gente saliendo del oro porque hay muchas ganancias acumuladas, el dinero rápido se ha ido de ese mercado", ha afirmado el experto.

Hay mucha gente saliendo del oro porque hay muchas ganancias acumuladas"

La razón de esta retirada, según Cantos, se encuentra en la espectacular revalorización del metal en los últimos 18 meses, cuando pasó de tener una fuerte resistencia en los 2.000 dólares a alcanzar los 5.500. Tal y como se analizó en su momento, el precio del oro llegó a un máximo histórico, acumulando "muchísimas ganancias". Detrás de esta tendencia han estado las compras de bancos centrales y países emergentes, pero también una fuerte carga especulativa. Ahora, "mucho de ese dinero rápido, el 'fast money' que llaman los ingleses, se ha ido del mercado del oro", provocando su caída justo cuando la geopolítica invitaría a pensar lo contrario.

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La volatilidad del petróleo

Cantos también ha analizado la situación del mercado energético, cuya volatilidad no se veía desde hace años. Ha descrito el conflicto actual como "muy binario": si se alcanza un acuerdo que permita el tránsito de crudo, la situación se normalizaría y el precio podría estabilizarse en una cifra "manejable para todos" en torno a los 80 dólares. Sin embargo, una escalada del conflicto podría tener "implicaciones grandes", aunque no cree que la crisis llegue a ser más grave que la del 73.

El director de inversiones de ATL Capital ha señalado que los mercados se mueven bruscamente por los rumores de negociación. El simple hecho de que se retrase una acción militar porque "estamos negociando" supone una señal de esperanza para los inversores, aunque las partes lo nieguen. Esta sensibilidad se ha visto reflejada en cómo afecta a los mercados cualquier tensión geopolítica, demostrando que "el acuerdo es cuestión de dos o de tres".

Un mercado dominado por la especulación

Para explicar la extrema sensibilidad del precio del barril de Brent, Cantos ha destacado el desequilibrio entre la producción real y el volumen negociado. Mientras se producen unos 100 millones de barriles al día, en los mercados internacionales "se negocian 500 o 600.000 millones de barriles". Esta diferencia evidencia el peso de los mercados financieros y la especulación sobre la economía real.

Hay, entre comillas, mucha más especulación que que consumo verdadero"

Alamy Stock Photo La fábrica Petroblend mezcla productos derivados del petróleo en Los Ángeles, California, Estados Unidos de América.

Este componente especulativo es el que hace que el precio del petróleo "se adelante a veces" a los acontecimientos económicos, como una previsible caída del PIB mundial. Cantos ha recordado el episodio de la pandemia, cuando "el petróleo llegó a estar negativo un día", un hecho insólito que obliga a los inversores a informarse bien para no cometer el error común de tomar decisiones por miedo o falta de conocimiento.

Finalmente, el experto ha vaticinado que el oro "funcionará otra vez de refugio" cuando el mercado se estabilice y la influencia del "dinero rápido" disminuya. En ese momento, volverá a estar impulsado por factores fundamentales como las compras de los bancos centrales y su papel clásico como protección contra la inflación.