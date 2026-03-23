Andalucía vota el 17 de mayo: la veteranía de Moreno desafía a una oposición de caras nuevas

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha convocado las elecciones al Parlamento de Andalucía para el próximo 17 de mayo. El anuncio se ha producido tras la disolución de la Cámara autonómica, una decisión tomada en la reunión extraordinaria del Consejo de Gobierno de este lunes 23 de abril para dar comienzo a la XIII Legislatura.

Moreno, a por su cuarta reelección

Esta será la cuarta ocasión en que Juanma Moreno encabece la lista del Partido Popular de Andalucía, un rol que asumió por primera vez en marzo de 2015. El presidente andaluz afronta los comicios con el objetivo de revalidar la mayoría absoluta de 58 escaños que obtuvo en las elecciones del 19 de junio de 2022.

El liderazgo de Moreno en el PP-A comenzó en marzo de 2014. Tras su primera candidatura en 2015, donde obtuvo 33 diputados, su resultado en 2018, con 26 escaños, le permitió ser investido presidente gracias a un pacto con Ciudadanos (Cs) y el apoyo externo de Vox. Estos resultados contrastan con los 50 escaños que Javier Arenas logró en 2012, que no le sirvieron para gobernar.

Renovación casi total en la oposición

Frente a la continuidad del candidato popular, la campaña se caracteriza por el estreno de la práctica totalidad de los candidatos de la oposición. La única excepción es Antonio Maíllo, de Por Andalucía, quien ya fue cabeza de cartel de Izquierda Unida en 2015.

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, se estrena como candidata a la presidencia, a pesar de su larga trayectoria en la Junta de Andalucía y en el Gobierno de la Nación. Montero, que es líder de los socialistas andaluces desde febrero de 2025, deberá abandonar sus cargos en el Ejecutivo central para afrontar la carrera electoral.

Montero asume el reto de revertir el suelo histórico del PSOE andaluz, que se sitúa en los 30 escaños y 888.325 votos que obtuvo Juan Espadas en 2022. Esta cifra ya supuso un retroceso respecto a los 33 parlamentarios y el millón de votos que Susana Díaz consiguió en 2018, cuando perdió la presidencia de la Junta.

La izquierda fragmentada y la incógnita de Vox

En Vox, la dirección nacional del partido designará al candidato que sustituirá a Macarena Olona, quien renunció a su escaño poco después de las elecciones de 2022. El actual portavoz parlamentario, Manuel Gavira, parece el mejor posicionado para asumir el liderazgo. La formación parte con los 14 escaños que ostenta actualmente.

Por su parte, Antonio Maíllo será el candidato de consenso de la coalición Por Andalucía, que agrupa a IU Andalucía, Movimiento Sumar Andalucía e Iniciativa del Pueblo Andaluz. Maíllo parte de un escenario de 5 diputados, resultado que la coalición, entonces formada por otros partidos, obtuvo en 2022.

La fragmentación de la izquierda se completa con Adelante Andalucía y Podemos Andalucía. José Ignacio García tomará el relevo de Teresa Rodríguez como cabeza de cartel de Adelante, que cuenta con dos escaños. Mientras, Juan Antonio Delgado será por primera vez el referente electoral de Podemos Andalucía, que concurre en solitario.