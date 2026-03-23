Primeras reacciones a la convocatoria de elecciones en Andalucía

Tras el anuncio de Juanma Moreno de la fecha de las elecciones autonómicas en Andalucía el próximo 17 de mayo, las reacciones no se han hecho esperar entre los partidos de la actual oposición.

el pp quiere continuar con su política "útil"

El secretario general del PP-A, Antonio Repullo, ha destacado que la llamada "vía andaluza" del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, se ha consolidado como "un modelo político basado en la moderación, la convivencia y el respeto", y ha demostrado que durante esto cuatro años de gobierno popular "existe otra forma de hacer política: útil, rigurosa y limpia".

Repullo ha hecho estas declaraciones a través de un mensaje publicado en su cuenta oficial en la red social 'X', consultada por Europa Press, en el que ha resaltado que estas políticas de su formación servirán para "seguir avanzando por la senda de la estabilidad" y se defenderán de cara a las próximas elecciones convocadas para el próximo domingo 17 de mayo.

el psoe se muestra optimista

El expresidente socialista de la Junta de Andalucía Manuel Chaves ha señalado este lunes que es "muy optimista" respecto a las opciones electorales de la secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, como candidata en las próximas elecciones autonómicas, y ha dicho que está "disponible" para participar en su campaña electoral si el partido se lo ofrece, y que lo haría "con mucho gusto".

Manuel Chaves, que ha reconocido que hacía ya "muchísimos meses" que no mantenía un encuentro con periodistas, ha respondido a la pregunta de si va a hacer campaña con Montero que él está "disponible", por lo que, "si el partido" le "llama para participar en la campaña", participará en ella "con mucho gusto".

IA PROMETE "IR CON TODO"

El coordinador federal de Izquierda Unida y candidato a la presidencia de la Junta de Andalucía por Por Andalucía, Antonio Maíllo, ha afirmado que su formación "está preparada y va con todo" de cara a las próximas elecciones autonómicas, que se celebrarán el domingo 17 de mayo, según ha anunciado este lunes el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno.

Maíllo ha expresado estas palabras en un mensaje publicado en su cuenta oficial en la red social 'X', consultada por Europa Press, en el que ha destacado que, tras casi cuatro años de legislatura desde los últimos comicios del 19 de junio de 2022, lucharán en las próximas elecciones "por lo público y por nuestra gente".

VOX QUIERE DEMOSTRAR QUE ESTÁN PREPARADOS

El portavoz de Vox en el Parlamento andaluz, Manuel Gavira, ha valorado la convocatoria de elecciones y ha garantizado que su partido está "preparado" para "demostrar" que "llega la hora del cambio" a Andalucía.

Gavira se ha pronunciado de este modo en su cuenta de la red social X minutos después de la comparecencia en la que Moreno ha hecho oficial la convocatoria de las elecciones al Parlamento andaluz el próximo 17 de mayo.

"Andalucía no es ajena a la ola de sentido común que recorre España. Por fin llega la hora del cambio en mi tierra y el próximo 17 de mayo vamos a demostrarlo. Estamos preparados", ha señalado el portavoz de Vox en el Parlamento andaluz.

Gavira ha garantizado que Vox logrará con el resultado de las urnas "llevar a la Junta de Andalucía las políticas de sentido común que quieren los andaluces: acabar con el fanatismo climático y proteger nuestro campo, acabar con el deterioro de nuestros servicios públicos, enfrentar el problema de la vivienda, poner fin a las políticas de puertas abiertas a la inmigración masiva y acabar con el despilfarro político".