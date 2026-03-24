Pilar García de la Granja, experta económica: "Europa es el continente que va a pagar en sus ciudadanos la extraordinaria subida de los precios energéticos, nos hemos quedado fuera"

El mercado energético mundial afronta una situación crítica. La Unión Europea ya ha instado a los países miembros a iniciar el llenado de sus reservas de gas de cara al próximo invierno, mientras el director de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), Fatih Birol, ha lanzado una seria advertencia. Según Birol, se están perdiendo 11 millones de barriles de petróleo al día, una cifra que supera las pérdidas de las crisis energéticas de los años 70 y los peores momentos de la guerra de Ucrania.

El presidente de la AIE ha asegurado que la situación es de una grave crisis energética y que "ningún país será inmune si la situación continúa tal y como está". Este escenario se ve agravado por las más de 40 infraestructuras energéticas afectadas en nueve países, lo que complica aún más el suministro. Para Birol, la única opción que aliviaría realmente las tensiones sería la reapertura total del estrecho de Ormuz, cuyo control es clave para el mercado mundial.

Ningún país será inmune si la situación continúa tal y como está"

Alamy Stock Photo Fotografía iraní que muestra ejercicios militares en el estrecho de Ormuz en abril de 2026.

Leve alivio en las gasolineras

Mientras tanto, en España los consumidores han comenzado a notar una ligera rebaja en los precios. "Sí, la verdad que sí, he esperado a que bajara. Y eché ayer en el coche, anoche, y hoy en la moto", comentaba un conductor. Este descenso, de unos 15 céntimos para el diésel y 20 para la gasolina, sitúa el precio medio del gasoil en 1,79 euros y el de la gasolina en 1,61 euros, suponiendo un ahorro aproximado de 10 euros por depósito. Este alivio se suma a otras tensiones en los precios para los consumidores, como la reciente subida de la bombona de butano.

Europa, la gran perjudicada

Este complejo panorama ha sido analizado en el programa La Linterna de COPE, en las "Clases de Economía" con el director del programa, Ángel Expósito, y la experta económica Pilar García de la Granja. La directora de Mediodía COPE ha sido tajante al valorar la posición del continente: "Europa es el continente que va a pagar en sus ciudadanos la extraordinaria subida de los precios energéticos, nos hemos quedado fuera".

Europa es el continente que va a pagar en sus ciudadanos la extraordinaria subida de los precios energéticos"

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen

Según García de la Granja, el problema de fondo es estructural, ya que el continente se ha quedado rezagado. "No tenemos ni energía, ni tecnología, ni productividad, ni ambición", ha sentenciado. Esta falta de estrategia, como la decisión en países como España de no apostar por la industria nuclear, deja a Europa en una posición de extrema vulnerabilidad frente a otras potencias mundiales.

Incertidumbre en los mercados

A corto plazo, no parece que la bajada del precio del barril, que ha llegado a cotizar por debajo de los 95 dólares, se vaya a traducir en un gran alivio para el bolsillo. Según Ignacio Cantos, director de operaciones de ATL Capital, los mercados van a "vivir en esta montaña rusa continuamente". Esta volatilidad, que no se veía desde hace años, añade una capa más de incertidumbre a una crisis energética de alcance mundial.