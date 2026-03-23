Carlos Herrera analiza la escalada de tensión en Irán y la "foto de la vergüenza" de Pablo Iglesias en Cuba

El comunicador Carlos Herrera ha analizado en su monólogo en 'Herrera en COPE' la actualidad de este lunes, marcada por la escalada de tensión en la guerra de Oriente Medio. Herrera ha puesto el foco en el ultimátum que Donald Trump ha dado a Irán para que reabra el estrecho de Ormuz en 48 horas bajo la amenaza de un ataque a todas sus infraestructuras para dejarles 'sin luz, sin suministros'.

La respuesta de Irán, según ha relatado el periodista, ha sido contundente, ya que amenazan con 'dejar sin agua a todos los países del Golfo Pérsico' atacando sus plantas desaladoras. 'Directamente un misil a cualquiera de las sopotocientas desaladoras que tienen esos países', ha explicado Herrera, calificando la situación como 'palabras mayores' porque allí 'no todo el mundo es un camello'.

El impacto en los precios

Esta tensión ya se refleja en el mercado del petróleo, con el barril en torno a los 112 dólares. Herrera advierte que una subida a 150 dólares podría anular la eficacia de las medidas de contención. Mientras, en España, el plan anticrisis del Gobierno empieza a notarse en las gasolineras, con una bajada de precios que sitúa la gasolina en 1,70 euros y el diésel en 1,80 euros, lo que supone un ahorro de unos 9 o 10 euros por depósito.

Alamy Stock Photo Una mujer repostando gasolina en una gasolinera de bajo coste de Ballenoil.

A pesar del alivio, algunos conductores muestran su escepticismo, como recogía el programa en 'Herrera en COPE': 'Tenían que haberlo hecho desde el principio, no ahora que ya se han llenado los bolsillos. Que ayer eché gasolina a 1,89 y ahora voy a echar gasolina a 1,58, ya era hora'.

Sánchez, protagonista en un misil iraní

En medio del conflicto, Herrera se ha hecho eco de una polémica imagen propagandística difundida, según ha comentado, por la televisión Al Jazeera. Se trata de un vídeo en el que supuestamente se adhiere una pegatina con la cara de Pedro Sánchez a un misil iraní. En la pegatina se le da las gracias por haber dicho que 'esta guerra es ilegal', a lo que Herrera ha ironizado: 'Solo les falta que digan, María Jesús por al-Ándalus'.

La 'foto de la vergüenza' de Iglesias en Cuba

Finalmente, el comunicador ha calificado como la 'foto de la vergüenza española' el viaje de Pablo Iglesias a Cuba. Ha criticado duramente que el exvicepresidente se alojara en 'uno de los mejores hoteles de La Habana', el Meliá, que ha descrito como 'el único que debe quedar abierto, y el único que tiene luz', mientras el país está 'a oscuras, rodeado de basura, en la decrépita decadencia del comunismo'.

EFE Una persona vende alimentos, durante un apagón en La Habana (Cuba)

Para Herrera, la imagen de Iglesias paseando por la Plaza de la Revolución es un 'meme' que evidencia una gran contradicción. 'Que me gusta a mí el olor a comunismo por la mañana', ha comentado con sorna sobre la actitud del exdirigente de Podemos, a quien acusa de reivindicar el comunismo desde 'el lujo' mientras el pueblo cubano sufre las consecuencias de la 'decrépita decadencia' del régimen.