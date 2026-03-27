"Todos hablan del bar Benito por Torrente Presidente, pero esto de hacer un bar famoso por una película ya pasó en España con el de Álex de la Iglesia"

El Bar Benito se ha convertido en el más famoso de España gracias a su aparición en la última película de la saga de Santiago Segura, 'Torrente Presidente'. Su dueño, Benito, está encantado con la fama, tal y como confesó en 'La Tarde de COPE', donde explicó que al director le gustó "la claridad que tiene hacia la calle". Este fenómeno ha sido analizado en el programa 'La Linterna' por Ángel Expósito y Jon Uriarte, que siendo "hijos de tasqueros", conocen bien el sector. La saga, que ha contado con cameos como el de Carlos Herrera, demuestra su capacidad para crear iconos.

Un fenómeno que no es nuevo en España

Como se ha recordado en el programa, este fenómeno de bares que saltan a la fama por el cine no es nuevo. Ya ocurrió con la película 'El Bar' (2017), del director Álex de la Iglesia. Toda la trama se desarrolla en un castizo bar de Madrid donde un grupo de personas se queda atrapado. En una de sus escenas más recordadas, uno de los personajes grita: "Vamos a morir todos".

Vamos a morir todos"

Europa Press Alex De La Iglesia, Terele Pavez, Carmen Machi Actriz, Joaquin Climent, Carmen Machi, Carolina Bang, Blanca Suarez, Jaime Ordoñez en la presentación de la película El Bar

El local donde se grabó la película existe en la realidad. Se trata de 'El Palentino', un establecimiento ubicado en la calle Pez de Madrid que, gracias a la película, se ha convertido en un lugar de culto para los cinéfilos. El propio Santiago Segura también ha inmortalizado otro restaurante en su saga 'Padre no hay más que uno', 'La Piemontesa' en Madrid.

Bares de película en Hollywood

Fuera de España, la lista es interminable. En Nueva York, las chicas de 'Sexo en Nueva York' tenían su punto de encuentro en el 'Blue Water Grill', el lugar donde brindaban con su cóctel favorito, el Manhattan, y donde se pronunció la famosa frase: "Por Samanta, 50 y fabulosa, con nosotras".

Alamy Stock Photo Las protagonistas de Sexo en Nueva York

Por Samanta, 50 y fabulosa, con nosotras"

En la ruta del vino de California, los protagonistas de 'Entre Copas' hacen una parada en el 'Hitchin' Post', un restaurante cuyas patatas tienen fama y donde el menú, según se ha comentado, ronda los 35 dólares. Y para locales con carácter, el 'Coyote Ugly Saloon' de Nueva York, que inspiró la película 'El Bar Coyote', es una parada obligatoria para turistas que buscan "cerveza barata".

El recorrido por bares de cine finaliza en Nueva York, en el mítico 'Katz's Delicatessen'. Este restaurante es el escenario de una de las escenas más icónicas de la comedia romántica, la protagonizada por Meg Ryan y Billy Crystal en 'Cuando Harry encontró a Sally', que ha quedado grabada en la memoria colectiva de varias generaciones.