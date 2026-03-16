Carlos Herrera, sobre su cameo en 'Torrente Presidente': "Soy una pieza fundamental; de mi actuación varía mucho la suerte de uno de los protagonistas de la historia"

El comunicador Carlos Herrera ha desvelado en su programa, 'Herrera en COPE', algunos detalles sobre su esperada participación en 'Torrente Presidente', la última entrega de la popular saga dirigida por Santiago Segura. El periodista, que se ha definido como una "pieza fundamental" en la trama, ha asegurado que su actuación es clave para el desarrollo de la historia. "De mi actuación varía muy mucho la suerte de 1 de los protas de de la historia", ha afirmado Herrera, generando aún más expectación.

En un tono distendido, Carlos Herrera ha bromeado sobre su estatus en la película, considerándose "un protagonista" en torno al cual gira parte de la acción. Su aparición en la gran pantalla no es la primera, pero sí una de las más comentadas, especialmente por el secretismo que ha rodeado el lanzamiento de la película, que se ha estrenado sin pases de prensa ni tráiler.

EFE Santiago Segura, director y protagonista de 'Torrente Presidente'

Un estreno de récord

El estreno de 'Torrente Presidente' se ha convertido en un fenómeno de taquilla. Según los datos publicados por el propio Santiago Segura, la película ha recaudado 2,4 millones de euros en su primer día, acaparando el 78% del total de la taquilla. Estas cifras la sitúan como "el mejor estreno de una película española en los últimos 15 años" y el segundo mejor de la historia, únicamente superado por 'Torrente 4'.

El éxito no se detiene ahí. La película también ha logrado ser el segundo mejor estreno de una película en España en los últimos diez años y se posiciona como el octavo mejor estreno en la historia del cine en nuestro país, consolidando la saga como una de las más exitosas del cine español.

El director y protagonista, Santiago Segura, ha compartido su alegría en la red social X. "He dudado un poco en publicar estos datos que me ha mandado la distribuidora esta mañana (no quería amargar el sábado a mis haters…) Pero sé que, todos los que me habéis ayudado a hacerlo posible, ¡os vais a alegrar!", ha escrito el cineasta.

Misión cumplida. No puedo ser más feliz. Gracias" Santiago Segura

Segura también ha relatado su experiencia al visitar varias salas de cine, donde se ha encontrado con "salas abarrotadas, gente riendo en cada gag y sorprendiéndose con cada cameo, carcajadas y al final en cada sesión… aplausos". Una reacción del público que le ha llevado a concluir con satisfacción: "Misión cumplida. No puedo ser más feliz. Gracias".

el análisis de jerónimo josé martín y juan orellana sobre el film

La sexta parte de la saga de las películas del director Santiago Segura (en la que ha participado Carlos Herrera) no ha tenido rueda de prensa de presentación y es algo que ha llamado la atención a ambos de nuestros críticos. Tanto Jeronimo José Martín como Juan Orellana, críticos de COPE y TRECE, hacían mención en 'Herrera en COPE' a que es algo que no se ha hecho nunca, el no citar a los periodistas a una rueda de prensa previa al estreno.

Lo único que trascendía de ella es que Willy Bárcenas, el cantante del grupo Taburete, es la canción oficial.

Orellana confirmaba que, la preventa de entradas antes del estreno ya estaba agotada. Puedes escuchar aquí su análisis íntegro.