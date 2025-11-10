Anitta Ruiz, experta en imagen: "A Pedro Sánchez la guayabera le quedaba mal, la eligió mal, le quedaba muy corta y hay que saber llevarla"

La reciente visita de Pedro Sánchez a Colombia ha quedado marcada, más allá de la agenda política, por una elección de vestuario que ha desatado un intenso debate. El presidente del Gobierno participó el viernes en una cumbre en Brasil y el sábado aterrizó en Colombia para una reunión de líderes de la Unión Europea y Latinoamérica, donde su decisión de vestir una guayabera no ha pasado desapercibida, un asunto que han analizado en el programa 'La Tarde' con Pilar García Muñiz y La Banda del Patio de La Tarde.

La controversia surge, en primer lugar, por el momento de su uso. Nada más aterrizar en el aeropuerto de Barranquilla, la imagen de Sánchez con la tradicional prenda caribeña desentonaba, según los tertulianos, junto a la comitiva de recepción, que incluía a la canciller de Colombia y militares uniformados. Esta escena ha sido ampliamente difundida y comentada en medios y redes sociales.

EFE El ministro del interior, Armando Benedetti (i), el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez (2i); la canciller de Colombia, Rosa Yolanda Villavicencio; (c), la hija del presidente de Colombia, Antonella Petro (cd); y el presidente de Colombia, Gustavo Petro (d), posan durante la foto oficial en la apertura de la IV Cumbre CELAC-UE este domingo, en Santa Marta (Colombia)

La explicación de Sánchez

Consciente del revuelo, el propio Pedro Sánchez ha publicado un vídeo en sus redes sociales para justificar su elección. "Veo que ha llamado mucho la atención el vestir una guayabera, pero la guayabera es una prenda muy habitual en Colombia y realmente que es muy útil dado el calor y la humedad que tienen en esta zona", explica el presidente en su perfil de TikTok. En su defensa, aludió al uso que le daba el escritor Gabriel García Márquez, el colombiano más universal.

El análisis de una experta

Sin embargo, para los expertos, el problema no es la prenda en sí, sino cómo se lleva. Así lo ha sentenciado Anitta Ruiz, experta en comunicación e imagen, en 'La Tarde'. "El resumen es mal, pero no porque esté en contra de la guayabera, sino porque la guayabera la eligió mal", ha afirmado de manera contundente.

La guayabera la eligió mal, le quedaba muy corta" Anitta Ruiz Experta en imagen

Según Ruiz, la clave del error estilístico del presidente reside en el ajuste de la prenda. "Le quedaba muy corta, y el problema es que una prenda a la que nosotros visualmente en España todavía no estamos muy acostumbrados, pues hay que saber llevarla y o cumples con los requisitos estéticos que te pide la prenda o no queda bien", ha detallado la especialista. Saber cómo combinar una guayabera es fundamental para lucirla con acierto, algo que no es la primera vez que genera debate, como demostró la sutil lección de etiqueta de José Manuel Soto sobre esta misma prenda.