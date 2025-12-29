Carmen Martínez Castro y el búnker de la Moncloa que no sale en el TikTok de Pedro Sánchez: "Se trabaja muy bien desde ahí, es muy amplio"

Al estilo de un ‘house tour’ de Isabel Preysler, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha mostrado en TikTok una pequeña parte del Palacio de la Moncloa. Sin embargo, el complejo presidencial es mucho más que la Sala del Reloj que aparece en el vídeo. En el programa 'La Tarde' de COPE, el periodista Israel Remuiñán ha conversado con Carmen Martínez Castro, secretaria de Estado de Comunicación durante los gobiernos de Mariano Rajoy, para desgranar cómo es en realidad el lugar donde se vive, se trabaja y se decide en España, en una muestra de lo que algunos consideran un ejemplo del 'postureo' de la propaganda.

Una "pequeña aldea" lejos del lujo

La primera impresión que rompe el mito es su dimensión. La Moncloa no es un edificio, sino un complejo de más de 50 hectáreas al noroeste de Madrid donde trabajan unas 2.300 personas. Martínez Castro recuerda que un portavoz del equipo de Angela Merkel lo describió como una “pequeña aldea”. La exsecretaria de Estado, por su parte, confiesa que durante su etapa en el Gobierno ella le llamaba la “ciudad prohibida” por la sensación de aislamiento que produce.

Alamy Stock Photo Una vista general del Palacio de la Moncloa en Madrid, España

A diferencia de otros palacios como el del Elíseo, en La Moncloa no hay ostentación. “No es especialmente bonita, es muy bonito el entorno, los jardines, es muy agradable, pero responde a un criterio muy funcional”, ha explicado Martínez Castro. De hecho, tiene “poquito valor arquitectónico”, ya que el edificio original fue frente de batalla en la Guerra Civil y tuvo que ser reconstruido casi desde cero a partir de 1950.

Yo le llamaba la ciudad prohibida" Carmen Martínez Castro Secretaria de Estado de Comunicación durante los gobiernos de Mariano Rajoy

La elección de este emplazamiento en 1977 por parte de Adolfo Suárez no fue casual, sino una decisión motivada por razones de seguridad. Documentación incautada a ETA reveló que la anterior sede de Presidencia, un palacete en el Paseo de la Castellana, era un objetivo fácil para los terroristas, lo que precipitó el traslado a un lugar más apartado y con un perímetro controlable.

El poder más allá del 'house tour'

El vídeo de Sánchez se centra en el edificio conocido como Palacio, que acoge la residencia privada del presidente en su primera planta y algunas salas institucionales en la planta baja. Sin embargo, el verdadero centro de poder se reparte en varios edificios, como el que acoge el Consejo de Ministros, construido por Felipe González, donde el presidente también tiene un despacho funcional. A esto se suman otros inmuebles como el de “Semillas”, donde trabaja el gabinete de Presidencia, o la propia Secretaría de Estado de Comunicación, con un enorme trasiego administrativo que gestiona desde viajes a la relación con los medios, cuya estrategia en redes sociales a veces es analizada por expertos para revelar la verdad de los vídeos.

Aunque cada presidente deja su impronta, los cambios suelen centrarse en la decoración. Martínez Castro recuerda cómo Elvira Fernández, esposa de Mariano Rajoy, cambió los cuadros de la mano del Museo del Prado. “Cada familia hace los cambios que considere oportuno en la residencia”, ha señalado, aunque la parte privada, en la primera planta del palacio, “no se ha visto nunca”. La imagen que proyecta el presidente es clave, hasta el punto de que expertos en imagen analicen su vestimenta para entender su estrategia.

Alamy Stock Photo Una vista general del Palacio de la Moncloa en Madrid, España

Del búnker a los almuerzos de crisis

Uno de los lugares más desconocidos es el llamado “búnker”, del que tampoco hay rastro en TikTok. Lejos de cualquier secretismo, su uso es institucional: desde allí se emite el tradicional mensaje del presidente a las tropas españolas desplegadas en el exterior por Navidad. Según Martínez Castro, “es un sitio donde se trabaja muy bien, porque es cierto que se trabaja con tranquilidad, con sitios muy grandes”.

Se trabaja muy bien desde ahí, es muy amplio" Carmen Martínez Castro Secretaria de Estado de Comunicación durante los gobiernos de Mariano Rajoy

La Sala del Reloj, que Sánchez presenta en su vídeo, es en realidad un comedor que ha sido testigo de momentos cruciales de la historia reciente de España. La exsecretaria de Estado rememora dos almuerzos clave durante la crisis de 2012, uno con el italiano Mario Monti y otro con Angela Merkel, donde se discutió el rescate financiero. “Al final, ese es el lugar que tiene un poco más de morbo, porque cuando el presidente, en vez de recibirte en Consejo, te recibe en Palacio, que en el fondo es su casa, pues es que ya le está dando un tratamiento especial a ese invitado”, ha concluido.