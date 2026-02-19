"Personas menores de 35 años no pueden acudir a trabajar por estrés, ansiedad u otros trastornos, ¿qué estamos haciendo mal para esta proliferación de enfermedades mentales?"

En su sección semanal en el programa La Linterna de COPE, el profesor de filosofía Diego Garrocho ha puesto el foco sobre una realidad cada vez más preocupante: la salud mental de los jóvenes. Según los datos que ha analizado, las bajas por trastornos mentales se han disparado hasta un 365 por 100 en los últimos años, una cifra que ha calificado de "brutal" y que evidencia un problema "insoslayable".

Se trata de personas menores de 35 años que, con una frecuencia creciente, no pueden acudir a su puesto de trabajo por estrés, ansiedad u otros trastornos. Este fenómeno, que se intensificó a partir de la pandemia de COVID, revela un malestar que está impidiendo el rendimiento profesional de una parte importante de la población activa más joven.

Un problema con un gran coste

Más allá de la perspectiva sanitaria, Garrocho ha destacado la clave económica del asunto. En el último año se solicitaron más de 9,2 millones de bajas laborales, lo que supuso un coste total de 33.000 millones de euros. Estos datos convierten a las incapacidades temporales en el segundo gasto más elevado de la Seguridad Social, una situación que pone en jaque la sostenibilidad del sistema y sobre la que se ha debatido si el problema de las bajas laborales en jóvenes hay que atajarlo.

El aumento exponencial de estas ausencias ha provocado que la investigación de las bajas laborales fraudulentas haya crecido un 40% en los últimos años. A este respecto, también existen diferencias notables por territorios, ya que Extremadura, Galicia y Asturias lideran la duración de las bajas laborales en España como se puede consultar en este artículo.

¿Qué mundo hemos construido?

Para el colaborador de "Filosofía de bolsillo", los indicadores de salud mental demuestran que "la vida cada vez se hace más insoportable para miles de personas". Ante esta situación, Garrocho considera que, más allá de la dimensión humana o económica y superando la puramente asistencial, es necesario hacerse una pregunta de fondo: "¿Qué mundo hemos construido para que el malestar invalidante afecte cada vez a más personas?".

Una lectura social urgente

Un experto alerta porque aumentan las bajas laborales

El filósofo ha insistido en la necesidad de una "lectura social urgente" para comprender el origen del problema. Si bien es fundamental socorrer a quienes sufren alguna enfermedad mental y arbitrar políticas públicas y una mayor y mejor cobertura sanitaria, la cuestión principal es otra. Garrocho la formula directamente: "¿qué estamos haciendo mal para que la proliferación de enfermedades mentales, con el sufrimiento que ello acarrea, se esté multiplicando de este modo?".