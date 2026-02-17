"El problema de las bajas laborales entre los jóvenes hay que atajarlo, si no vas a trabajar, tú no estás siendo merecedor del salario y lo tiene que hacer tu compañero"

En el programa 'La Linterna' de COPE, la experta económica y directora de Mediodía COPE, Pilar García de la Granja, ha lanzado una seria advertencia sobre el creciente problema de las bajas laborales en España. García de la Granja sostiene que el Gobierno ha decidido 'mirar para otro lado' ante lo que considera un 'grito unánime' del sector productivo, subrayando la necesidad de actuar con determinación.

Un problema de 33.300 millones

El absentismo laboral se ha convertido en un verdadero quebradero de cabeza para la economía española. Durante el pasado año, se registraron más de 9,2 millones de bajas, lo que supuso un coste total de 33.300 millones de euros para la Seguridad Social y las empresas. Esta cifra representa ya el segundo gasto más elevado para el organismo que gestiona las pensiones y evidencia la magnitud de un desafío que, según los expertos, consume ya cerca del 10% de la riqueza que genera España en un año.

El foco del problema se ha desplazado hacia los más jóvenes, donde las bajas por trastornos mentales se han disparado un 365% en los últimos siete años, según datos de la patronal de mutuas AMAT. La franja de edad de entre 16 y 35 años ha pasado de registrar 32.538 bajas por esta causa en 2018 a 151.310 al cierre de 2025, un incremento que ha encendido todas las alarmas.

Si tú no vas a trabajar, tu trabajo lo hace primero tu compañero"

La salud mental, el nuevo epicentro

Diagnósticos como la ansiedad, el estrés o los trastornos del humor son cada vez más frecuentes en los historiales médicos, impulsando el crecimiento de las incapacidades temporales. La pandemia de Covid actuó como un acelerador de esta tendencia, agudizando las enfermedades mentales y llevando las cifras desde las 217.481 bajas por esta causa en 2020 hasta las 446.116 a finales de 2025.

El problema, además, presenta una clara dimensión geográfica. Comunidades como Extremadura, Galicia y Asturias lideran la duración media de las bajas laborales en España. Según la AIReF, la tasa de incidencia de contingencias comunes ha aumentado hasta los 33 casos por cada 1.000 afiliados, lo que supone 21 casos más que en el año 2017, evidenciando una concentración del problema.

Esto hay que atajarlo, y esto se ataja con educación y con otro tipo de mensajes"

El Gobierno busca medidas bajo presión

Ante esta situación, y tras las duras críticas de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) por la falta de controles, el Ejecutivo de Elma Saiz ha comenzado a mover ficha. El Gobierno ha remitido a la mesa de diálogo social propuestas como las altas progresivas, que permitirían una incorporación gradual al puesto de trabajo, o la posibilidad de que los trabajadores pluriempleados puedan compatibilizar una baja con otro empleo, aunque se pide ser cuidadoso para no meter presión a las personas realmente enfermas.

Un dato revelador es la concentración de ausencias en días concretos de la semana. Los lunes de 2025 concentraron casi el 27% de las bajas, prácticamente el doble que los viernes (13,5%). Este patrón, que sugiere una posible picaresca, no es exclusivo de España; en Alemania, donde los trabajadores faltan una media de 21 días al año, el gobierno también ha lanzado una ofensiva contra el absentismo.

Desde el ámbito empresarial, se critica el laberinto burocrático para la gestión de las bajas y la saturación de la sanidad pública, que alarga las listas de espera. En este contexto, Pilar García de la Granja ha sido contundente: "Si tú no vas a trabajar, tu trabajo lo hace primero tu compañero, tu compañera, que trabaja por 2, y luego no estás siendo productivo ni merecedor del salario, salvo que tengas realmente una razón de peso". Una reflexión que pone el foco en la responsabilidad individual y colectiva.