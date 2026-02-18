Julio Gutiez, detective privado: "Hay una avalancha de casos y afecta al bolsillo de todos; la investigación por bajas laborales ha crecido entre un 60 y 80%"

El absentismo laboral se ha consolidado como uno de los grandes problemas para la economía española. Las bajas laborales, o incapacidad temporal, representan ya el segundo mayor gasto para la Seguridad Social, solo por detrás de las pensiones. Un fenómeno que se traduce en que, cada día, 1.700.000 personas no acuden a su puesto de trabajo, según ha denunciado el presidente de la patronal CEOE, Antonio Garamendi. Una situación que, critica, parece importarle "muy poco" al Gobierno.

El lamento de los empresarios

El impacto económico de esta situación asciende a más de 32.000 millones de euros, de los cuales 16.000 millones afectan directamente a las empresas, especialmente a las pymes. Garamendi ha lamentado en el programa 'Herrera en COPE' que, a pesar de la gravedad, "no parece que haya interés de hablar de este tema", y ha reclamado a los sindicatos sentarse a negociar. El presidente de la CEOE considera que los empresarios se han convertido en "el muñeco de trapo para dar golpes" en el relato del Ejecutivo.

Esta preocupación es compartida en todos los sectores, como el hotelero. Juan Pablo González, gerente de un hotel en Canarias y presidente de una asociación que agrupa a 260 hoteles, ha calificado el absentismo como la "principal preocupación" del sector. Según ha explicado, el problema no es solo el impacto económico, sino "la dificultad de sustitución".

Hay departamentos en los que hemos tenido niveles de absentismo del 20% Juan Pablo González Gerente de un hotel en Canarias

González ha puesto ejemplos concretos de la enorme distorsión que genera en el día a día. "Hay departamentos en los que hemos tenido niveles de absentismo del 20 por 100", ha señalado. Esto provoca una sobrecarga en el resto de la plantilla y situaciones en las que la operativa diaria es "prácticamente imposible" cuando los responsables de equipo se enteran de las ausencias a primera hora de la mañana.

El fraude, a examen por los detectives

Ante la avalancha de bajas, muchas empresas recurren a detectives privados cuando tienen "sospechas fundadas" de un posible fraude. En una entrevista con Jorge Bustos en 'Herrera en COPE', el detective privado Julio Gutiez ha confirmado que la investigación de bajas fraudulentas se ha convertido en una parte mayoritaria de su trabajo.

Entre un 60 y un 80% estamos hablando de un tema importante" Julio Gutiez Detective privado

Gutiez ha señalado que, aunque cada agencia tiene su nicho, el fraude laboral es el protagonista. "Podría decir que entre un 60 y un 80 por 100 estamos hablando de un tema importante", ha afirmado, refiriéndose al porcentaje de investigaciones de su despacho dedicadas a este asunto. El detective ha aclarado que su labor es coordinarse con los empresarios para destapar un fraude que "afecta evidentemente al bolsillo de todos".

Las causas reales y el rostro del absentismo

Sin embargo, no todo el absentismo es fraudulento. Los expertos apuntan a causas estructurales como el envejecimiento de la población trabajadora, que conlleva procesos médicos más largos, y el notable aumento de los trastornos de salud mental. El psiquiatra Daniel Cohen ha explicado que "la ansiedad y la depresión está subiendo muchísimo" y que estos trastornos afectan a todos los ámbitos de la vida del paciente, no solo al laboral.

De hecho, los problemas de salud mental ya son la segunda causa de bajas laborales y, mientras la duración media de una baja ronda los 45 días, las relacionadas con la salud mental se acercan a los 100 días. Un ejemplo de baja real es el de Aranxa, quien lleva de baja desde el 27 de enero por un problema lumbar. Su caso ilustra el seguimiento médico, con revisiones periódicas y un tratamiento farmacológico cambiante que ha pasado por antiinflamatorios y ahora Norotil, mientras ella busca recuperarse por su cuenta con pilates y fisioterapia.