"A mí me sorprende mucho el grito del Bernabéu contra Florentino Pérez, ha sido muchísima más gente que ningún día"

La derrota del Real Madrid frente al Getafe en el Santiago Bernabéu ha encendido todas las alarmas. El análisis en 'El Partidazo de COPE', con Juanma Castaño, ha puesto de manifiesto el sentir de una afición que ha mostrado su hartazgo. Para el periodista Roberto Morales, que cubrió el encuentro desde el estadio, ha sido, "sin duda", el peor partido de la temporada: "Un Real Madrid decepcionante, que ha confirmado todos los malos presagios del Sadar. Se ha desenchufado después de ser líder de la liga, de repente se ha desplomado". El encuentro ha evidenciado, según Morales, una "falta de calidad alarmante, falta de intensidad, carencias graves en defensa, pero una falta de ideas todavía peor en ataque", un diagnóstico que resume la crónica del decepcionante partido.

El momento más noticioso de la noche, más allá del resultado, ha sido la reacción de la grada. Roberto Morales ha destacado la magnitud de las protestas contra la directiva: "Para mí me sorprende mucho el grito contra Florentino Pérez, hoy ha sido muchísima más gente que ningún día, muchísima más gente". Unos cánticos que Manolo Lama ha interpretado como un punto de inflexión: "Cuando la gente dice, 'Florentino, dimisión', la gente está enviando un mensaje de que este proyecto se ha acabado". Para Lama, la prueba definitiva es que los aficionados comenzaron a abandonar el estadio mucho antes del final. "Hoy en el 80 y pico la gente se ha empezado a ir", a diferencia de otras ocasiones en las que la fe en la remontada era inquebrantable.

EFE El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, conversa con el del Getafe, Ángel Torres (d), antes del partido de LaLiga de fútbol que Real Madrid y Getafe CF disputan este lunes en el estadio Santiago Bernabéu

Un equipo sin alma ni fútbol

El análisis del juego ha sido demoledor. Manolo Lama ha señalado la incapacidad del equipo para competir: "El equipo hoy, Juanma, no ganaba un duelo". Ha criticado duramente a fichajes como Arnold o Hausen, cuestionando su valía para el club. "Tú quitas en el Madrid, oye, a Vinicius, a Guller, un poquito. Y es que, perdóname, es que no puedes decir nada más", ha sentenciado. Esta dependencia del brasileño ha sido uno de los puntos centrales del debate, una idea que también comparte Alfredo Relaño en su análisis sobre la preocupante situación del equipo.

Siro López ha profundizado en esta idea, describiendo al Real Madrid como "un equipo de individualidades, que todos la quieren al pie, que todos intentan hacer su jugadita, y que solo la pasan ya cuando ya no les queda más remedio". Según López, el equipo está "desortado" y "no sabe a qué juega", lo que facilita la labor de los rivales. Roberto Morales ha añadido que la dependencia de Vinicius es tal que anularlo se convierte en el plan principal del contrario: "Cuando dependes solo de Vinicius, se lo pones fácil al entrenador rival. Te ponen un sistema de ayudas y anulas a Vinicius".

La perplejidad con Arbeloa

La figura del entrenador, Álvaro Arbeloa, también ha sido objeto de críticas. Roberto Palomar ha mostrado su estupefacción ante la rueda de prensa posterior al partido, utilizando una metáfora muy gráfica: "A mí Arbeloa me parece el copiloto del coche volcado". Para Palomar, el técnico se equivoca en su discurso complaciente: "El Madrid está fuera de la pista, está volcado, y te está diciendo que hay 36 puntos, y que a lo mejor lo ganan, y que el esfuerzo de los jugadores es fantástico". En su opinión, este mensaje carece de la exigencia que la situación demanda.

DPA vía Europa Press El entrenador del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, fotografiado durante el partido de fútbol de la Primera División española entre el Real Madrid CF y el Getafe CF en el Estadio Santiago Bernabéu.

Sin embargo, Joseba Larrañaga ha ofrecido una visión contrapuesta, asegurando no estar "nada, nada de acuerdo" con Palomar. Larrañaga ha defendido que sí hubo autocrítica en las palabras de Arbeloa, y ha enumerado frases del técnico que lo demuestran: "Teníamos que haber sido mucho más agresivos", "teníamos que haber desbordado mucho más por las bandas" o "podíamos haber jugado mucho mejor". A pesar de ello, ha concluido que el principal culpable es el propio entrenador por el planteamiento del partido.

El fin de un ciclo

Más allá de un mal partido, lo que se ha debatido en 'El Partidazo de COPE' es si el Real Madrid se enfrenta al final de una era. Larrañaga ha recordado que el equipo "lleva mucho tiempo fiando su futuro a la brillantez de sus estrellas", y cuando estas fallan, como Vinicius en esta ocasión, y con la ausencia de figuras como Mbappé, "el equipo no funciona". Ha comparado la situación actual con ciclos anteriores, pero destacando la rapidez del declive: "Lo que hemos visto del Real Madrid, con Xavi Alonso durante 6 meses y pico, lo hemos visto en el Real Madrid y Arbeloa en 2 meses". Puedes escuchar el debate completo en las preguntas de Juanma Castaño.

Rubén Martín ha sido tajante al calificarlo como "el peor partido de la temporada del Madrid". "Si el Madrid hubiera estado jugando 150 minutos, no gana el partido", ha afirmado, criticando la inoperancia de fichajes que han costado 150 millones de euros como Huijsen, Mastantuono y Arnold. Manolo Lama también ha puesto el foco en decisiones tácticas incomprensibles, como la posición de Valverde. El ostracismo de Brahim, que salió en el minuto 87 a pesar de ser un jugador idóneo para defensas cerradas, ha sido otro de los puntos que han generado consenso sobre la mala gestión desde el banquillo.