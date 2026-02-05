Diego Garrocho, filósofo: "Cada vez es más frecuente que los perros hereden, o que al menos condicionen herencias, ¿tiene sentido condicionar una herencia al cuidado de una mascota?"

Como cada jueves en la sección 'Filosofía de Bolsillo' de 'La Linterna' con Ángel Expósito, el filósofo Diego Garrocho ha repasado algunas de las claves de la semana. Ha puesto sobre la mesa un intenso debate social: el papel que están adquiriendo las mascotas en la vida de las personas, hasta el punto de que muchos se preguntan si se están humanizando en exceso, y sus implicaciones legales. Garrocho lanza la pregunta: "¿tiene sentido condicionar una herencia al cuidado de una mascota o hemos perdido la cabeza?".

El filósofo se ha hecho eco de una información que revela que "cada vez es más frecuente que los perros hereden, o que al menos condicionen herencias". Garrocho ha explicado cómo funciona esta figura, conocida como "legado con carga", donde el testador deja sus bienes a un heredero con la condición de que cuide de su mascota. Ha puesto como ejemplo el testimonio de una mujer que supedita la herencia de sus sobrinos a que cuiden de su perrita, cuya esperanza de vida es ahora mejor conocida, "hasta que muera por muerte natural", una cláusula clave para evitar malas intenciones.

Ante este panorama, Garrocho ha planteado si se trata de que "los perros están sustituyendo a los hijos" o si, por el contrario, es una expresión de "sensibilidad moral". Aunque los datos del INE muestran que en España hay más perros (9,5 millones) que niños (6,6 millones), ha señalado que no siempre compiten, ya que "un perro puede hacer compañía a una mujer viuda" y hay familias numerosas con varias mascotas. Jurídicamente, ha recordado, lo que se protege en una herencia es "la voluntad del finado".

Crítica a las estrategias políticas

En su análisis de la actualidad, Garrocho también ha abordado la reciente campaña electoral en Aragón, que ha calificado de "insólita". Ha criticado estrategias como el "acento rural impostado" de la ministra Pilar Alegría o las "llamadas enlatadas" del expresidente Marcelino Iglesias. Para el filósofo, estas acciones demuestran que "muchos políticos corren el riesgo de subestimar la inteligencia y la solvencia del votante medio", y ha afirmado que "respetar intelectualmente a tus votantes es un primer paso para ganarte su confianza".

Contrastes de la condición humana

El repaso semanal también ha tenido un momento para la autocrítica con la "peor noticia olvidada": un corrimiento de tierras que sepultó a unas 400 personas en una mina de coltán en Rubaya (Congo). Garrocho ha lamentado la escasa atención mediática del suceso: "Me pregunto cuántas portadas habrían acaparado 400 personas muertas si los fallecidos fueran de Berlín, de Chicago o de Milán". Además, ha señalado cómo nuestra comodidad, dependiente del coltán para móviles y tabletas, "exige la explotación de millones de personas".

Pero la semana también ha dejado noticias luminosas, como la de Paulino Jesús Martín Alonso, que a sus 64 años se ha convertido en juez tras 20 años de esfuerzo y estudio. Su historia, según Garrocho, demuestra que "nunca es tarde para cumplir un sueño tan importante como la vocación". El filósofo ha destacado que la asunción de una misión en la vida "es una de las fuentes de felicidad más rotundas que existen", y ha puesto a Paulino como prueba de que "siempre, siempre, siempre hay una segunda oportunidad".

Finalmente, a raíz de la investigación de Mariano Barbacid contra el cáncer de páncreas y su humilde búsqueda de financiación, Garrocho ha reflexionado sobre la grandeza. "Todos los genios que he conocido en mi vida son personas absolutamente humildes", ha afirmado, contrastándolo con "la cantidad de idiotas que se creen algo importante". Una lección que, como la historia de Paulino o el debate sobre las mascotas, invita a reflexionar sobre nuestros valores y prioridades.