Paula Hernández, mejor profesora de Universidad en España: "Lo más preocupante para mí es que la IA alucina y se inventa lo que está diciendo. Ese es el problema"

La Inteligencia Artificial ya ha entrado en las aulas y su papel en la educación genera un intenso debate. Lejos de hacer desaparecer la figura del docente, parece que la ha vuelto más necesaria por razones diferentes. En el programa Herrera en COPE, dentro de la sección ‘En Cinco Palabras’ conducida por Mar Amate junto a Alberto Herrera, se ha analizado qué puede enseñar un profesor que una máquina no sabe. La conclusión principal es que el factor humano es clave, ya que para que el aprendizaje ocurra, hace falta un buen profesor que dé "sentido" a las cosas.

Según expone Mar Amate, aprender no consiste en acumular respuestas, sino en entender para qué sirven las cosas. La Inteligencia Artificial puede proporcionar toda la documentación necesaria, pero es el profesor quien ayuda a que el conocimiento se conecte con la propia experiencia. “El aprendizaje significativo ocurre cuando lo nuevo se conecta con lo que ya somos, por eso es tan importante que nos lo enseñe alguien”, explica. Este contexto humano es algo que, a día de hoy, una IA no puede replicar.

Criterio y pensamiento crítico

En un mundo con sobreabundancia de información, el "criterio" se convierte en una habilidad fundamental. El reto educativo ha cambiado: ya no se trata de acceder al conocimiento, sino de saber qué hacer con él.

En este sentido, los profesores enseñan ahora a gestionar y evaluar la ingente cantidad de datos que nos rodea. Esther Paniagua, analista tecnológica experta en alfabetización digital, subraya la importancia de fomentar el pensamiento crítico. Según Paniagua, la alfabetización digital “no se limite a dar a conocer las tecnologías y las herramientas que existen y cómo usarlas, sino qué es y cómo funciona este conjunto de tecnologías a nivel básico, qué limitaciones tiene, sus errores más comunes, sus sesgos y problemas de discriminación”.

Otro de los puntos clave es la "autoría". Muchos docentes detectan trabajos impecables en la forma, pero “vacíos, planos, que no dan ese punto de vista del del alumno”. Esto abre un debate filosófico que el experto Diego Garrocho considera "casi imposible de resolver": “¿De quién es una idea cuando la redacta una máquina?”. Garrocho plantea que, aunque la historia de la ciencia está llena de descubrimientos por azar, la cooperación de la IA en la creación de ideas presenta nuevas dudas sobre la autoría intelectual.

Frente a esto, Alberto Herrera recuerda la mayéutica socrática, donde el maestro ataca las ideas preconcebidas para fomentar el pensamiento crítico, algo que una IA no hace de forma efectiva, ya que “siempre intenta darnos la razón de forma implícita”. Por ello, la "alianza" es la perspectiva correcta: la IA es una herramienta de apoyo, pero es el docente quien decide. Un profesor, amigo de Amate, lo resume así para sus alumnos: “La máquina apoya y el docente, que soy yo, decide”.

La visión de los mejores docentes de España

Para aportar una visión desde el aula, el programa ha contado con la participación de Paula Hernández, mejor docente de España en categoría universitaria, y Ricardo Acosta Alonso, mejor docente de España en Primaria.

Hernández alerta de que la IA “alucina y se inventa lo que está diciendo”, por lo que es crucial enseñar al alumnado a verificar la información y a sospechar. “Aprender a sospechar, que es lo importante, no creerse que todo lo que nos da es verdad y lo podemos utilizar, sino ser capaces de razonar y de criticar qué es lo que nos está aportando”, afirma.

Canva Inteligencia Artificial

En cuanto a la pérdida de autoridad del profesor, Paula Hernández considera que “esa autoridad se gana, hay que ganarla” y llama a la autocrítica dentro del aula para entender por qué ocurre, aunque reconoce la influencia de agentes externos incontrolables.

Por su parte, Ricardo Acosta explica que en Primaria el vínculo afectivo con el alumnado es más fuerte y la IA aún no es una herramienta de uso directo para los niños. No obstante, valora su utilidad como apoyo al docente y destaca la reciente incorporación de herramientas que no "alucinan" al basarse solo en la información proporcionada por el usuario. Respecto a la autoridad, coincide en que su pérdida es un fenómeno social generalizado: “La autoridad hacia el docente se ha perdido, y yo creo que es a nivel de comportamiento, a nivel general, social, y que tenemos que cambiar”.

El vínculo humano, la clave insustituible

Finalmente, el "vínculo" entre profesor y alumno sigue siendo el verdadero motor del aprendizaje. La dificultad de aprender en soledad contrasta con la riqueza de hacerlo junto a alguien. Mar Amate ha recordado una frase del psicólogo Carl Rogers que resume esta idea a la perfección y que va más allá del propio aprendizaje, conectando con la propia condición humana.