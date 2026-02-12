Isaac Fouto: "Ojalá mañana Florentino y Tebas se arreglaran por el bien del fútbol, pero no blanqueemos que esto ha sido una derrota de Florentino Pérez por la Superliga"

El regreso del Real Madrid con la UEFA ha sido analizado por el periodista Isaac Fouto en El Partidazo de COPE. Para el colaborador, este movimiento supone una "derrota absolutade Florentino Pérez por la Superliga", ya que el club blanco vuelve a la disciplina de la UEFA tras no haber logrado su objetivo de crear una nueva competición.

Un acuerdo "por el bien del fútbol"

Fouto ha mostrado su escepticismo sobre el comunicado oficial, que califica de "muy lineal" y que justifica la decisión "por el bien del fútbol europeo". Ha recordado que esa fue "la misma frase que Florentino utilizó" para anunciar la Superliga, y ha criticado la falta de información clara sobre el pacto. "Los términos del acuerdo no los conocemos", ha señalado.

El periodista ha sido contundente al expresar su malestar por la narrativa del club. "A mí eso es lo que más me molesta", ha afirmado, en referencia a que se trate "por tontos" a los aficionados, y ha añadido con ironía: "Aquí nadie, nunca pierde nadie".

La guerra con LaLiga y la RFEF

La relación del Real Madrid con las instituciones del fútbol español también ha sido objeto de análisis. Fouto opina que la paz con LaLiga no llegará "hasta que no inhabiliten a Tebas" y ha acusado al club de "boicotear" su propia competición, como cuando votó en contra de la subida de los derechos de televisión de LaLiga o impulsó una campaña en la FIFA "para que no vaya ningún árbitro al mundial, a los que ha llamado corruptos".

Fouto ha insistido en que no se debe "blanquear" la situación y que la realidad es que el Madrid ha perdido la batalla. "Él quería una competición que no ha conseguido", ha sentenciado, concluyendo que "lo único que sabemos es un comunicado oficial donde el Madrid... vuelve a la UEFA".