Carlos Herrera, sobre Florentino Pérez: "Estoy de acuerdo con Al-Khelaifi, fue un visionario cuando cogió el Real Madrid y es un hombre inteligente"

El presidente del Paris Saint-Germain y de la Asociación de Clubes Europeos (ECA), Nasser Al-Khelaifi, ha sorprendido con unas declaraciones en las que elogia abiertamente al presidente del Real Madrid, Florentino Pérez. Durante el programa 'Herrera en COPE', el comunicador Carlos Herrera ha reaccionado con ironía a estas palabras, cuestionando la sinceridad del halago. Al-Khelaifi, tras agradecer a Aleksander Ceferin, presidente de la UEFA, su labor, describió a Florentino Pérez como "un hombre elegante, inteligente y un visionario que solo ha querido mejorar el fútbol", a lo que Herrera respondió preguntándose: "¿Se puede ser más pelota?".

¿Paz o rendición?

El gesto de Al-Khelaifi ha sido interpretado en el espacio radiofónico, con la participación de José Antonio Naranjo y Jorge Bustos, como una escenificación de la "paz firmada" entre los clubes y la UEFA tras el conflicto de la Superliga. Bustos ha secundado la descripción de Pérez como un "visionario", recordando su gestión desde que llegó a la presidencia del Real Madrid. Sin embargo, Naranjo ha planteado la duda de si se trata de "la paz o la rendición", un debate que pone en el foco el futuro del fútbol europeo y el encaje de los clubes tradicionales frente a los llamados 'clubes-estado'.

El debate ha virado hacia el desafío que supone la supervivencia de los clubes históricos frente al poder económico de los "petrodólares", como ha apuntado Naranjo. La clave, según el periodista, es si el fútbol europeo logrará "espectacularizarse y rentabilizarse más". Por su parte, Bustos ha añadido un matiz importante: cualquier cambio no puede ser "a costa de la meritocracia" ni de los equipos que no son los más grandes, ya que "también tienen derecho".

El fin de la Superliga y la petición a Florentino

Este acercamiento entre el Real Madrid y la UEFA es visto por muchos como el final definitivo del proyecto de la Superliga. Así lo ha analizado Juanma Castaño, director de 'El Partidazo de COPE', quien ha calificado la noticia de "sorprendente". Para Castaño, este giro en la estrategia del club blanco exige una comparecencia del presidente. El periodista ha recordado que fue Florentino Pérez quien impulsó el proyecto y, por tanto, debe ser él quien aclare los motivos de la retirada.

En este sentido, el comunicador ha sido tajante al afirmar que "Florentino ya no puede escapar, tiene que dar una explicación; ya no vale leer tuits de periodista amigos". La exigencia de Castaño es clara: "Que vuelva al Chiringuito, que vaya a donde parió la Superliga, a enterrar la Superliga". Además, ha insistido en la necesidad de que el presidente detalle "qué ha ganado el Real Madrid en estos 5 años" y qué ha perdido en esta batalla.

COPE Juanma Castaño

Castaño ha puesto en duda los beneficios que obtiene el club con esta nueva alianza, contraponiendo el acuerdo actual con las declaraciones de Pérez hace tres meses, cuando aseguró que reclamarían judicialmente a la UEFA "miles de millones de euros". Aunque la demanda no se ha retirado formalmente, el periodista cree que es cuestión de tiempo. En su análisis, opina que el pacto podría ser "el primer paso para que el Real Madrid esté en un hábitat más normal, más saludable", terminando con una situación de aislamiento frente a la UEFA, LaLiga y otros grandes clubes europeos.