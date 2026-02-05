Aragón se enfrenta a unas elecciones inéditas tras el órdago de Azcón a VOX

Los aragoneses se preparan para volver a las urnas este domingo, apenas dos años y medio después de las últimas elecciones. El adelanto electoral, una decisión inédita en la historia de la comunidad, fue la respuesta del presidente Jorge Azcón a la negativa de sus socios de Vox a respaldar el proyecto de presupuestos para este año. Ante el bloqueo, Azcón optó por disolver las Cortes de Aragón y convocar a los ciudadanos a una nueva cita electoral, poniendo fin a una legislatura de apenas treinta meses.

Una legislatura sin precedentes

La decisión del presidente aragonés no solo marca la primera vez que se anticipan elecciones en la región, sino que también establece otro hito: nunca antes se habían celebrado unos comicios autonómicos en solitario, sin la coincidencia con ningún otro proceso electoral. Esta medida drástica se produce después de que el gobierno ya se viera forzado a prorrogar las cuentas de 2024 durante el año pasado, una situación que el líder popular no estaba dispuesto a repetir. Azcón ha defendido su postura como un acto de coherencia, aplicando la máxima de que sin unos presupuestos aprobados no es posible gobernar de manera efectiva.

De esta forma, se ponía un abrupto final a una legislatura que comenzó en mayo de 2023 con un pacto entre el Partido Popular y Vox. La coalición, que permitió a Azcón hacerse con la presidencia, ha terminado "como el rosario de la aurora", según describen fuentes cercanas, evidenciando profundas diferencias entre ambos socios. Uno de los principales puntos de fricción ha sido la gestión de la inmigración, un tema que ha generado tensiones constantes y que finalmente ha contribuido a la ruptura del acuerdo de gobierno.

El maná de la tecnología como principal baza

A pesar de la inestabilidad política, el gobierno saliente presenta estos dos años y medio como un período de trabajo muy intenso y fructífero en el ámbito económico. La principal baza con la que Jorge Azcón se presenta a la reelección es su destacada capacidad para atraer inversión económica y posicionar a Aragón como un polo de innovación. Durante este tiempo, numerosas multinacionales han anunciado su aterrizaje en la comunidad, prometiendo inversiones multimillonarias que transformarán el tejido productivo de la región.

El sector tecnológico ha sido el gran protagonista de estos anuncios, consolidando a Aragón como un futuro hub digital en el sur de Europa. La llegada de estos gigantes empresariales es, para Azcón, la mejor prueba de la confianza que genera su proyecto y la principal garantía para asegurar el futuro de Aragón. Este domingo, los votantes deberán decidir si respaldan su gestión económica o si, por el contrario, penalizan la inestabilidad que ha llevado a la comunidad a este escenario electoral sin precedentes.